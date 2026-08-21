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Bitcoin yeniden 75 bin doları aştı! 30 ayın en sert haftası

Kripto para piyasasında Bitcoin rüzgarı yeniden güçlendi. BTC, haftalık yüzde 19,5’lik yükselişle 75 bin 100 doları test etti. ABD tahvil faizlerindeki gerileme, ETF’lere 1,1 milyar dolarlık giriş ve short pozisyonların tasfiyesi yükselişi destekleyen başlıca gelişmeler oldu.

Bitcoin yeniden 75 bin doları aştı! 30 ayın en sert haftası
Cansu Çamcı

Bitcoin, kripto para piyasasında haftanın en dikkat çeken hareketlerinden birine imza attı. Haftaya güçlü bir yükselişle başlayan Bitcoin, 75 bin dolar eşiğini aşarak yatırımcıların yeniden odağına yerleşti.

TSİ 08:10 itibarıyla 75 bin 100 dolardan fiyatlanan BTC’de haftalık yükseliş %19,50 gibi oldukça yüksek bir boyuta ulaştı.

Pazar günü işlemlerinde 62 bin 800 dolardan kapanış yapan Bitcoin, son olarak 2024 yılında 26 Şubat ile başlayan haftada %22’lik getiri elde etmişti.

Bitcoin yeniden 75 bin doları aştı! 30 ayın en sert haftası 1

ABD TAHVİLLERİ TETİKLEDİ

ABD Hazinesinin tahvil geri alımlarını artırma kararı alması, BTC için de en önemli katalizörlerden biri oldu. ABD Hazine Bakanlığı, uzun vadeli tahvillerde geri alımları 2 milyar dolardan 4 milyar dolara çıkaracak.

Analistler "Bunun piyasadaki karşılığı, uzun vadeli faizlerin aşağı çekilmesi yönünde oldu. Tahvil faizleri üzerindeki stresin azalması da risk iştahını artırarak kriptolar gibi riskli varlıklara talebin artmasını beraberinde getirdi" görüşünü aktarıyor.

TIPKI ALTIN GİBİ…

Bitcoin’in tıpkı altın gibi faiz getiren bir varlık olmadığını hatırlatan analistler, "Dolayısıyla ABD tahvil faizleri gerilediğinde Bitcoin’i de elde tutmanın fırsat maliyeti de düşüyor. Son hareket de sadece kripto piyasasındaki dinamiklerden kaynaklanmıyor; tahvil piyasasındaki gelişmeler ralliyi destekliyor" şeklinde konuşuyor.

Bitcoin yeniden 75 bin doları aştı! 30 ayın en sert haftası 2

TRUMP'TAN ÇAĞRI

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, 19 Ağustos’ta Beyaz Saray'daki kripto toplantısında “Clarity Act” yasası için yeni bir çağrıda bulundu. Bu yasa ile birlikte ABD'nin kripto alanındaki rekabet gücünü koruması ve sektöre daha net bir düzenleyici çerçeve sağlanması amaçlanıyor. Bu gelişme de hükümetin tahvil kararıyla aynı dönemde denk gelerek BTC’ye pozitif yansıdı.

1,1 MİLYAR DOLARLIK GİRİŞ

Bu haftanın ilk 4 gününde BTC’de yaklaşık 1,1 milyar dolarlık ETF alımı da kayıtlara geçti. BTC, son olarak 27 Mayıs işlemlerinde 75 bin doların üzerinde fiyatlanmış, geçen yıl ekim ayında da 126 bin 200 dolarla rekor seviyesini görmüştü.

AÇIK POZİSYON TASFİYESİ

Bu arada son yükselişte, önceden açılmış düşüş yönlü (short) pozisyonların “zarar kes” alımlarına geçmesi de BTC’deki yükselişi tetikleyen önemli bir faktör oldu. Sadece son 24 saatte yaklaşık 3,5 milyar dolarlık açık pozisyonun tasfiye edildiği belirtiliyor.

Kaynak:Türkiye Gazetesi

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin abd
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