Brent petrolün varili 65,61 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 65,61 dolardan işlem görüyor.

Dün 66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,47 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.41 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,21 artışla 65,61 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,25 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi yapacağı beklentilerinin güçlenmesi ile jeopolitik risklerin sürmesi etkili oldu.

Analistler, ABD'de ılımlı gelen enflasyon verisinin ABD'nin uyguladığı gümrük tarifelerinin etkilerine dair endişeleri hafiflettiğini ifade ediyor.

Açıklanan veriler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklenti dahilinde, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentinin altında arttığını ortaya koymuştu.

Para piyasalarında, Fed'in eylülde 25 baz puan faiz indirimi yapacağına kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık indirim de ihtimaller arasında yer alıyor.

Düşük faiz ortamının doların değerini zayıflatmasının, petrol talebini destekleyerek fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Jeopolitik gelişmeler de piyasalardaki fiyatlamalara etki ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, yarın Alaska'da yapılacak zirvede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı durdurma konusunda mutabık olmaması halinde bunun Rusya için "ağır sonuçlarının" olacağını ifade etti.

Analistler, ateşkes yönünde ilerleme sağlanmasının arz endişelerini azaltarak fiyatlarda düşüş baskısı oluşturabileceği ancak anlaşmazlık durumunda fiyatların destek bulmayı sürdürebileceği görüşünü paylaşıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3 milyon varil artışla 426 milyon 700 bin varil seviyesine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 900 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 200 bin varil artarak 403 milyon 200 bin varil seviyesine çıktı.

Stoklarda beklentinin aksine artış olması talep görünümüne ilişkin endişeleri artırarak petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı yarattı.

Brent petrolde teknik olarak 68,17 doların direnç, 63,88 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor. (AA)

