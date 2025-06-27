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Brent petrolün varili 67,04 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 67,04 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 67,04 dolardan işlem görüyor

Dün 67,71 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 66,62 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 67,04 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 65,11 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki kısmi yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ticaret anlaşması imzalandığını açıklaması ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell üzerindeki faiz indirimi baskısının artması etkili oldu.

Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, Çin ile ticaret anlaşması imzaladıklarını, Hindistan ile de "büyük" bir anlaşma yapabileceklerini söyledi.

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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'ın ülkelerle ticaret anlaşması yapmak için fazla mesai yaptıklarını ifade eden Trump, herkesin anlaşma yapmak istediğini dile getirdi.

Bu kapsamda "harika" anlaşmalar yaptıklarını belirten Trump, "Belki Hindistan ile çok büyük bir anlaşma yolda. Hindistan'ı açacağız. Çin anlaşmasında ise Çin'i açmaya başlıyoruz. Daha önce asla mümkün olmayan şeyler gerçekleşiyor. Her ülkeyle ilişkimiz çok iyi durumda." ifadelerini kullandı.

Washington ile Pekin arasında varılan uzlaşmalar, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ve ithalatçısı konumundaki iki ülkenin talebini artırarak fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

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Ayrıca Trump'ın, Fed Başkanı Powell'a yönelik eleştirilerine de devam ederek, faiz oranlarını düşürmeye yönelik çağrı yapması da fiyat artışlarını destekledi.

Trump, yüksek faiz oranlarının utanç verici olduğunu ifade ederek, "Eğer Fed'de faiz oranlarını biraz düşürecek bir kişi olsaydı, bu faydalı olurdu. Bu adamla mücadele etmemiz gerekiyor, işini yapmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın, Fed Başkanlığı için yeni bir ismi yıl sonuna doğru açıklamayı düşündüğü yönündeki haber akışı ve Bankanın yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapabileceğine yönelik tahminlerin güç kazanması, doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine yol açarak fiyatları yukarı çekti.

The Wall Street Journal'ın ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın, Powell'ın yerine geçecek kişiyi eylül ya da ekimde seçme ve ilan etmeyi değerlendirdiği belirtildi.
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Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kişi, Trump'ın "Powell'a yönelik öfkesinin" Başkan'ın duyuruyu düşünülenden erken bir tarihte yapmasına neden olabileceğini söyledi.

Bu durum dolara endeksli petrolü, diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getirerek, alımların artmasına yol açarak fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Bunun yanı sıra, düşük faiz oranları da ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine yol açarak petrol talebini artıracağı öngörülüyor. Brent petrolde teknik olarak 77,63 doların direnç, 60,77 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Petrol Brent petrol
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