'Gündemde altın olsa da...' 10 bin TL'siyle 'hiç konuşulmayanı' alanın getirisini hesapladı 'Benim şampiyonum'

Altın fiyatları yükselişini sürdürürken yatırımcıların gözü altındaki hareketlilikte. Ancak altın ilgi odağı olurken bir yandan da gümüş yükseliş hareketiyle dikkat çekiyor. Peki, gümüş altından daha çok mu kazandırdı? Gümüş fiyatı için tahminler neler? Finans analisti İslam Memiş'ten gümüşe dair çarpıcı değerlendirmeler geldi.

GÜMÜŞ 35 DOLARIN ÜZERİNE Mİ YÜRÜYOR?

TGRT Haber yayınında değerlendirmelerini aktaran finans analisti İslam Memiş şu şekilde konuştu:

"40'ın da üzeri var. Bu yıl kamuoyuna açıkladığım rakamsal değer 40-45 dolar aralığında. Muhtemelen 41, 42 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılabilir diye ben tahmin ediyorum. 32.88 lira seviyesinde yıla başlayan gümüşün gram fiyatı şu anda yine 38.13 lira seviyesinde, yüzde 18 civarında bir getiri sağladı.

"GÜMÜŞ ALTINI YİNE TAHTINDAN ETTİ"

Yine her ne kadar geleneksel yatırım aracı altın konuşulsa da her gün gündemde altın olsa da hiç konuşulmayan gümüş altını yine tahtından etti. Altından fazla bir getiri sağladılar.

Hemen rakamlarla bunu doğrulayabilirim; 10.000 lirası olan bir vatandaşımız 1 Ocak tarihinde 3050 lira seviyesinden gram altın aldı, şu anda 3533 lira seviyesinden bozduruyor. Eline geçen para 11 bin 552 lira seviyesinde. 10.000 lirasıyla altın değil de gümüş almış olsaydı 32.88 seviyesinden şu anda 38 lira seviyesinden bozdurabiliyor, eline 11.557 lira geçiyor.

"2025 YILINA İLİŞKİN BENİM ŞAMPİYONUM GÜMÜŞ"

Yani altın fiyatları çok yükseldi, alamıyoruz diyen vatandaşlarımıza gümüş var ve altından daha fazla kazandırıyor ve eğer bir altın gümüş yarışından bahsedecek 2025 yılına ilişkin benim şampiyonum gümüş, benim öngörüm bu yönde"