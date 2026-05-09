Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri (9 Mayıs 2026)

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 850 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 992 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 923 bin 41 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 919 bin 615 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,4 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,4 ile güneş santralleri ve yüzde 14,3 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 788 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 379 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA | Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır