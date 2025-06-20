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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 17 bin 826 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 22 bin 795 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 996 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 32 bin 966 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 17 bin 826 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 22 bin 795 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,5 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,1 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14,2 ile güneş santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 506 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 288 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
elektrik
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