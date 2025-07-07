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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 917 bin 994 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 903 bin 757 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 915 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 893 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 917 bin 994 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 903 bin 757 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,1 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,5 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 15,1 ile güneş santralleri izledi.

Türkiye, dün 16 bin 880 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 649 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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elektrik
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