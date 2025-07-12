Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 52 bin 447 megavatsaat ile saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 993 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 131 bin 755 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 124 bin 672 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 68 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 986 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır