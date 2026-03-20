Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 504 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 630 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 829 bin 447 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 819 bin 718 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yaklaşık yüzde 27,7 ile rüzgar enerjisi santralleri yer aldı. Bunu yüzde 24,9 payla barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 11,5 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 12 bin 486 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 689 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA | Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır