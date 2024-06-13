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Petrol fiyatlarında etkili: ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
13.06.2024 09:44
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ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon 700 bin varil arttı. ABD'ni stok verileri küresel petrol fiyatları üzerinde etkili.

Petrol fiyatlarında etkili: ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 700 bin varil artarak 459 milyon 700 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 200 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları yaklaşık 300 bin varil artışla 370 milyon 500 bin varil seviyesine ulaştı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları yaklaşık 2 milyon 600 bin varil artarak 233 milyon 500 bin varil seviyesine yükseldi.

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 1 milyon 245 bin varil artarak 8 milyon 304 bin varil, ham petrol ihracatı günlük ortalama 1 milyon 313 bin varil azalarak 3 milyon 188 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 1-7 Haziran haftasında 99 bin varil artarak 13 milyon 625 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın Haziran 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 240 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 710 bin varil olması bekleniyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Petrol abd stok
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