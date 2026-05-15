Spot piyasada doğal gaz fiyatları (15 Mayıs 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 403 bin 968 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 2 milyon 650 bin 802 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 203 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 256 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 63 lira 15 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 342 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 125 milyon 872 bin 701 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 125 milyon 894 bin 116 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA | Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır