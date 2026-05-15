New York Fed imalat endeksi mayısta yükseldi

ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi, mayısta 19,6 değerine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

New York Fed'in mayıs ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı. New York eyaletinde imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi mayısta 8,6 puan artarak 19,6'ye yükseldi.

Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşan endeksin, bu dönemde 7,3 değerini alacağı öngörülüyordu.

Söz konusu dönemde sektör faaliyetlerinde büyümeye işaret eden endeks, nisan ayında 11 değerini almıştı.

Yeni sipariş endeksi, mayısta 3,4 puan artarak 22,7'ye çıkarken, sevkiyat endeksi 1,3 puan azalarak 18,9'a indi.

Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise bu dönemde 13,9 puan artışla 33,5'e yükseldi.

Üretim sektöründeki görünümle ilgili bilgi veren imalat endekslerinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

