Spot piyasada doğal gaz fiyatları (7 Mart 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 811 bin 924 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 14 milyon 148 bin 330 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 773 lira 18 kuruş olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 532 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 511 lira 84 kuruş, satış fiyatı ise 14 bin 34 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 227 milyon 52 bin 697 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 226 milyon 944 bin 919 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA | Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır