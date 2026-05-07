Spot piyasada doğal gaz fiyatları (7 Mayıs 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 943 bin 609 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 411 bin 972 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 221 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 229 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 82 lira 5 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 359 lira 95 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 175 milyon 99 bin 655 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 175 milyon 110 bin 406 metreküp olarak kayıtlara geçti.

