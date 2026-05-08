Spot piyasada doğal gaz fiyatları (8 Mayıs 2026)

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 213 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 627 bin 5 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 943 bin 609 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 213 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 385 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 73 lira 65 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 352 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 140 milyon 461 bin 961 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 140 milyon 378 bin 85 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

