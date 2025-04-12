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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

12.04.2025 15:04
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 513 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 57 milyon 673 bin 215 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 39 milyon 957 bin 491 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 513 lira 3 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 656 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 138 lira 68 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 887 lira 38 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 215 milyon 387 bin 983 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 215 milyon 413 bin 5 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz
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