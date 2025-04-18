Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 31 milyon 530 bin 534 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 45 milyon 108 bin 430 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 486 lira 99 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 530 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 111 lira 34 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 862 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 160 milyon 190 bin 79 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 159 milyon 331 bin 191 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır