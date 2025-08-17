FİNANS

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 435 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 455 bin 824 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 8 milyon 854 bin 516 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 435 lira 30 kuruş, gaz ticaret miktarı da 450 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 157 lira 7 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 713 lira 54 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 135 milyon 293 bin 744 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 135 milyon 82 bin 124 metreküp olarak kayıtlara geçti.
