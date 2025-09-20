Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 846 bin 895 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 12 milyon 861 bin 470 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 436 lira 86 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 405 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 158 lira 70 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 715 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 103 milyon 259 bin 619 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 103 milyon 128 bin 280 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır