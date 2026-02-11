FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emtia

Spot piyasada elektrik fiyatları (11 Şubat 2026)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 210 lira 72 kuruş, en düşük 1000 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları (11 Şubat 2026)
Rümeysa Ezgi Sivritepe

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 19,8 azalarak 1 milyar 472 milyon 950 bin 102 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 11.00'de 3 bin 210 lira 72 kuruş, en düşük 23.00'te 1000 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 309 lira 9 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 353 lira 54 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin lira olarak kayıtlara geçti.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Papara'nın satışı için ihale ertelendi!Papara'nın satışı için ihale ertelendi!
LILAK temettü ne zaman yatacak? İşte hisse başına ödeme tutarıLILAK temettü ne zaman yatacak? İşte hisse başına ödeme tutarı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
elektrik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Galatasaray ihya olacak! Osimhen için geldiler: Ödenecek bonservis dudak uçuklattı

Galatasaray ihya olacak! Osimhen için geldiler: Ödenecek bonservis dudak uçuklattı

Gece yarısı fenalaştı! Ünlü oyuncudan acı haber

Gece yarısı fenalaştı! Ünlü oyuncudan acı haber

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor

Hurda Araç Teşviki ile ÖTV’siz araç almak isteyenler dikkat

Hurda Araç Teşviki ile ÖTV’siz araç almak isteyenler dikkat

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.