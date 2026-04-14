Spot piyasada elektrik fiyatları (14 Nisan 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10,95 artarak 1 milyar 85 milyon 57 bin 493 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00 ve 20.00'de 4 bin 500 lira, en düşük saat 12.00'de 217 lira 64 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1840 lira 55 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1960 lira 8 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 149 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

