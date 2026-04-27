Spot piyasada elektrik fiyatları (27 Nisan 2026)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 200 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 16,9 artarak 248 milyon 885 bin 36 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 3 bin 200 lira, en düşük 09.00-16.00 saatlerinde 0 (sıfır) lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 425 lira 83 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 522 lira 77 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 299 lira 99 kuruş, en düşük 0 (sıfır) lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

