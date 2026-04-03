Spot piyasada elektrik fiyatları (3 Nisan 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 71,9 artarak 706 milyon 187 bin 470 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 4 bin 500 lira, en düşük saat 12.00'de 175 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1228 lira 39 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1437 lira 72 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 167 lira 38 kuruş olarak kayıtlara geçti.

