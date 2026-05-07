Spot piyasada elektrik fiyatları (7 mayıs 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 37 azalarak 314 milyon 368 bin 400 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 999 lira, en düşük 09.00-15.00 saatlerinde 0 (sıfır) lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 537 lira 55 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 693 lira 69 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 300 lira, en düşük 0 (sıfır) lira olarak kayıtlara geçti.

