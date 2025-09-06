Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 29,8 azalarak 1 milyar 438 milyon 371 bin 66 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 3 bin 290 lira, en düşük saat 10.00'da 583 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 344 lira 7 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 393 lira 71 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 395 lira, en düşük 1900 lira olarak kayıtlara geçti.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır