FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emtia

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 290 lira, en düşük 583 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 29,8 azalarak 1 milyar 438 milyon 371 bin 66 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 3 bin 290 lira, en düşük saat 10.00'da 583 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 344 lira 7 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 393 lira 71 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 395 lira, en düşük 1900 lira olarak kayıtlara geçti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gitmeye korkuyorlar ama tadına bayılıyorlar!Gitmeye korkuyorlar ama tadına bayılıyorlar!
Spot piyasada doğal gaz fiyatlarıSpot piyasada doğal gaz fiyatları

Anahtar Kelimeler:
elektrik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan görevden uzaklaştırıldı

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan görevden uzaklaştırıldı

44 yıl garajda bekledi: 15 bin evroya satıcı buldu!

44 yıl garajda bekledi: 15 bin evroya satıcı buldu!

Armani'nin ölümü dert oldu: Evlenmedi, çocuğu yok! Miras kime kalacak?

Armani'nin ölümü dert oldu: Evlenmedi, çocuğu yok! Miras kime kalacak?

36 kata varan artışlar sonrası Erdoğan talimat verdi, harekete geçildi

36 kata varan artışlar sonrası Erdoğan talimat verdi, harekete geçildi

2 gün AVM otoparkında kaldı, istenen ücret gündem oldu!

2 gün AVM otoparkında kaldı, istenen ücret gündem oldu!

Asgari ücret için rakam verdi! 2025 zammını bilmişti

Asgari ücret için rakam verdi! 2025 zammını bilmişti

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.