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1915 Çanakkale Köprüsü'nde iki farklı ödül! Bakan Uraloğlu: Ülke olarak hepimizi gururlandırıyor

10.12.2023 13:00 | Son Güncelleme:
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1915 Çanakkale Köprüsü ABD merkezli ENR dergisi tarafından iki farklı ödüle layık görüldü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Projemize gelen ödüller ülke olarak hepimizi gururlandırmaktadır” diyerek ödüllerle ilgili açıklama yaptı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde iki farklı ödül! Bakan Uraloğlu: Ülke olarak hepimizi gururlandırıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü Projesi’nin, ABD merkezli ENR (Engineering News Record) dergisi jürisinin 2023 yılı Aralık ayında gerçekleştirdiği genel değerlendirme sonucunda 31 kategorinin kazananı arasından ‘ENR Project of The Year / Yılın Projesi’ ödülüne layık görüldüğü söyledi.

BİRİNCİLİK ÖDÜLLERİNİ KAZANDI

Bakan Uraloğlu, jüri üyelerinin projeler üzerinde yaptığı değerlendirmede; tasarım ve inşaat zorlukları, yerel topluluklara ve sektöre sağlanan faydaların yanı sıra kalite, yenilikçilik ve güvenliğe olan bağlılıklarını inceleyerek değerlendirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, 2023 metrelik orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü’nün, ENR tarafından Ekim ayında da dünyanın en iyi mühendislik projelerinin seçildiği ‘Global Best Projects/Dünyanın En iyi Projeleri’ yarışmasında da köprü ve tünel kategorisinde birincilik ödülünü kazandığını, 2023 yılı Mayıs ayında çevresel ve sosyal alanda yürüttüğü çalışmaların yanı sıra döngüsel ekonomiye katkıları nedeni ile Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından düzenlenen Kamu Özel Sektör İşbirliği ve Altyapı Ödülleri kapsamında birincilik ödülüne layık görüldüğünü hatırlattı.

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"ÜLKE OLARAK BİZİ GURURLANDIRMAKTADIR"

Farklı kategorilerde dünyanın 23 farklı ülkesinden toplam 31 projeyi, geliştirdikleri inovasyon ve gösterdikleri azimle dünyaya örnek göstererek birincilik ödülüne layık görülen projeler içerisinde köprü ve tünel kategorisinde ödüle layık görüldüğünü kaydeden Bakan Uraloğlu, “1915 Çanakkale Köprüsü Projesi Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Kuruluş yıldönümünü sembolize eden çok önemli bir projemiz. 2023 metrelik orta açıklığı ile Dünyanın En Uzun Orta Açıklıklı Asma Köprüsü. 770’er metre yan açıklıklar ile köprünün uzunluğu 3 bin 563 metre, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile birlikte toplam geçiş uzunluğu 4 bin 608 metredir. ‘ENR Project Of The Year / Yılın Projesi’ ödülleri 19 Aralık’ta online platformda yapılacak ödül töreni ile sahiplerine takdim edilecek. Projemize gelen ödüller ülke olarak hepimizi gururlandırmaktadır” dedi.

DÜNYA ÇAPINDA BİRÇOK ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU

‘ENR Project of The Year / Yılın Projesi’ ödülü ile birlikte 1915 Çanakkale Köprüsü’nün bu sene ENR’den iki farklı ödül kazandığını da anımsatan Bakan Uraloğlu, toplam da 24 ulusal ve uluslararası saygın ödülün sahibi olduğunu vurguladı.

Bu arada 1915 Çanakkale Köprüsü, 2021 yılında inşaatı esnasında ENR dergisinde 10 sayfalık özel bir bölüm ile yer almış, köprünün 318 metre yükseklikten çekilen fotoğraf karesi derginin kapağına taşınmıştı.

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