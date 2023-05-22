Aylık faiz hesaplama formülü nedir, Excel'de aylık faiz hesaplama formülü nasıl yapılır? Basit anlatım ile aylık faiz oranı hesaplama nasıl yapılır?

Mevduat hesabında bulunan anaparadan aylık faiz oranına göre ne kadar getiri elde edilebildiği pek çok kişi için merak konusudur. Bu doğrultuda değinilmesi gereken iki temel konu ise bankaların aylık faiz oranını nasıl belirlediği ve bu oranının anapara üzerindeki yansımasının nasıl hesaplandığıdır. Yani aylık faiz oranını belirlemede dikkate alınan unsurlar ile bu faiz türünün nasıl hesaplanabildiği açıklanmalıdır. Böylelikle mevduat hesabı oluşturarak aylık faiz getirisi elde etmek isteyen kişiler Excel uygulanmasında da hesaplamalarını yapabilir.

Aylık faiz hesaplama formülü nedir?

Mevduat hesabı oluşturmak için bankaya gitmeyi düşünen bir kişinin temel olarak iki ayrı hususu merak ettiği söylenebilir. Bunlardan biri, bankanın mevduat hesabına yatırılacak olan paraya uygulayacağı aylık faiz oranının yüzde kaç olacağıdır. Diğer bir merak edilen husus ise aylık faiz oranı hesaplama ile ilişkilidir. Yani birçok kişinin bankanın belli başlı unsurlara göre uyguladığı aylık faiz oranının hesaba yatırılan anaparaya nasıl eklendiğini araştırdığı söylenebilir. Bu bağlamda ilk olarak bankaların faiz oranlarını neye göre belirlediği açıklanmalıdır. Mevduat hesabı faiz oranları belirlenirken bankalar tarafından dikkate alınan unsurlar:

Beklenen enflasyon oranı

Vade risk primi

Reel risksiz faiz oranı

Temerrüt risk primi

Likidite risk pirimi

Yukarıda belirtilen faiz oranını etkileyen unsurlardan sonra aylık faiz hesaplama formülünün detaylarına da değinilmelidir. Bu formülün anapara, vade sayısı ve faiz oranı gibi temel parametreleri içerdiği söylenmelidir. Dolayısıyla aylık faiz getirisi hesaplama formülü:

(Anapara / 100) x (Faiz Oranı / 12) x Ay Sayısı

Excel'de aylık faiz hesaplama formülü nedir?

Mevduat hesabı açarak parasını aylık faize yatırmak isteyen bireylerin banka aylık faiz hesaplama formülünü araştırdığı görülür. Temelde basit bir formül ile brüt aylık faiz tutarı hesaplanabilir. Ancak aylık faiz getirisinin bulunmasını sağlayan farklı formüller de mevcuttur. Bununla birlikte aylık faiz getirisi hesaplanırken gelir vergisi yani stopaj kesintisinin de göz önünde bulundurulması gerekir. Dolayısıyla aylık faiz hesaplaması yapılsa da bu tutarın stopaj kesintisine bağlı olarak azalabileceği unutulmamalıdır. Aylık faiz getirisinin hesaplanması için kullanılabilen örnek formül:

(Anapara/ 100) x (Faiz oranı/ 12) x Ay sayısı

Yukarıda belirtilen formül sayesinde mevduat hesabında belli bir orana bağlı olarak aylık faize yatırılan anaparanın kaç ayda kaç TL’ye ulaşacağı öğrenilebilir. Bununla birlikte belirtilen aylık faiz hesaplama formülünün Excel uygulamasında nasıl uygulandığı da sıklıkla sorgulanır. Excel'de aylık faiz hesaplama formülü için şu adımlar yapılabilir: