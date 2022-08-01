FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. finans
  4. CVV Nedir? Karttaki Güvenlik Kodu CVV Nerede Yazar?

CVV Nedir? Karttaki Güvenlik Kodu CVV Nerede Yazar?

31.07.2022 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnternet üzerinden gerçekleştirilen ödeme ya da alışveriş işlemlerinde banka/ kredi kartının arka yüzünde yazan CVV kodundan yararlanılmaktadır. Bu kod sayesinde kişi, kredi ya da banka kartının sahibi olduğunu ispatlamaktadır. Ayrıca bu kod, online alışverişlerde güvenlik aracı görevi görmektedir. Kredi kartı güvenlik kodunun 1 ve 2. karakteri nasıl öğrenilir, CVV nerede yazar?

CVV Nedir? Karttaki Güvenlik Kodu CVV Nerede Yazar?

İçindekiler

  • CVV Nedir?
  • Karttaki Güvenlik Kodu Nerede Yazar?
  • Kredi Kartı CVV Öğrenme

Açılımı Card Validation Value olan CVV, Türkçesi ile kart güvenlik kodu olarak tanımlanabilmektedir. Online alışveriş ve ödeme işlemlerinde girilmesi istenen CVV ya da CVV2, banka/ kredi kartının arka yüzünde yer almaktadır. Ancak yine güvenlik nedeni ile bu kodun yalnızca ilk 2 hanesinin girilmesi istenmektedir.

CVV Nedir?

Özellikle internet alışverişi yapılırken karşılaşılan CVV kodu nedir? Bu kod, CVV ve CVV2 olarak da karşılaşılabilen bir unsurdur. Her banka/ kredi kartı kullanıcısının karşılaştığı CVV kodu, 2001 yılından beri mevcuttur. Bu kısaltmanın açılımı ise “Card Validation Value” olarak belirtilebilmektedir. Dolayısıyla CVV kodunun Türkçe karşılığı da kart güvenlik kodu olmaktadır.

Yalnızca internet alışverişi esnasında değil, aynı zamanda online ödeme işlemlerinde de CVV koduna ihtiyaç duyulmaktadır. Ödeme gerçekleştirilirken bu CVV kodunun tamamı giriş yapılmamaktadır. Çünkü elektronik ortamda güvenliğin sağlanması adına bu kodun genellikle 1. ve 2. karakterlerinin ilgili ödeme platformuna aktarılması istenmektedir. Böylece hem elektronik ortamda kart bilgileri korunmakta hem de müşteri, kartın sahibi olduğunu ispat etmektedir.

Karttaki Güvenlik Kodu Nerede Yazar?

CVV yani kart güvenlik kodu, banka/ kredi kartının niteliğine göre CVC olarak da değişebilmektedir. Ancak genellikle kart güvenlik kodu ile CVV ile CVV2 olarak karşılaşılmaktadır. Bu güvenlik kodu sayesinde online alışveriş ya da ödeme işlemleri kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir. Birçok platformda parola kullanılmasına benzer olarak kart güvenlik kodu, kişinin kart sahibi olduğunu kanıtlamasını sağlamaktadır.

CVV kodunun kaç karakterinin bulunduğu ya da “CVV kodunun 1 ve 2. karakteri nedir?” gibi sorular da bu kodu ilk defa kullanacak olan kişiler tarafından sıkça sorgulanmaktadır. Normalde CVV ile CVV2 kodunun 3 karakteri bulunmaktadır. Yani CVV ile CVV2, 3 haneli bir sayı olarak kartın arka kısmında yer almaktadır. Bu sayının yalnızca ilk 2 karakterinin ilgili platformlara aktarılması ise yine güvenlik amaçlıdır.

Kredi Kartı CVV Öğrenme

İnternet alışverişi yapılırken güvenle işlemlerin tamamlanmasını sağlayan CVV kartın neresinde yazar? Bu güvenlik kodunu ilk defa kullanacak olan kişilerin sıkça araştırdıkları konulardan biri de CVV ya da CVV2’nin kartın hangi kısmında olduğuna yöneliktir. Kodun görülmesi için ise yalnızca banka/ kredi kartının arka yüzünün çevrilmesi yeterlidir.

Kartın arka kısmında CVV ile CVV2 kısaltmalarının karşısında ilgili kodlar bulunmaktadır. Bu kodların ilk iki karakteri internet ortamında yapılan alışveriş işlemlerinde kullanılabilmektedir. Ancak eski banka/ kredi kartlarının arka kısmında uzun bir sayı dizesi görülmektedir. Sayı dizesinin son 3 hanesi CVV olarak kullanılabilmektedir. Buna rağmen banka/ kredi kartlarının geçerlilik tarihleri bulunduğu için genellikle kişiler yeni kartlarını elde etmiş olmaktadır. Dolayısıyla günümüzde banka/ kredi kartlarının neredeyse her birinin arka yüzündeki CVV ve CVV2 ibaresi görülebilmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Walmart şoför maaşlarını 100 bin dolara yükseltti Walmart şoför maaşlarını 100 bin dolara yükseltti
İkinci el otomobilde piyasa tepetaklak!İkinci el otomobilde piyasa tepetaklak!
Susuz yetişiyor, kilosu 100 lira!Susuz yetişiyor, kilosu 100 lira!
Anahtar Kelimeler:
cvv cvv nedir cvv kodu nedir cvv ne demek cvv kodu cvv kodu ne demek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şivan Perwer'den İbrahim Tatlıses'e şok! "Tüm mal varlıklarına haciz konuldu"

Şivan Perwer'den İbrahim Tatlıses'e şok! "Tüm mal varlıklarına haciz konuldu"

2022 emekli promosyon ödemeleri 7 bin lirayı geçti...

2022 emekli promosyon ödemeleri 7 bin lirayı geçti...

Gerçek silahlarla savaş provası yaptılar!

Gerçek silahlarla savaş provası yaptılar!

EYT'de 'fazla prim' detayı: Erken emeklilikte...

EYT'de 'fazla prim' detayı: Erken emeklilikte...

Kredi kartı ve kredi borçlarına yeni düzenleme

Kredi kartı ve kredi borçlarına yeni düzenleme

İslam Memiş'ten gram altın tahmini!

İslam Memiş'ten gram altın tahmini!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Acun Ilıcalı kızıyla poz verdi! Şeyma Subaşı bakın ne yaptı

Acun Ilıcalı kızıyla poz verdi! Şeyma Subaşı bakın ne yaptı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Yüksek hız yaramadı! Onlar hastaneye yetişmek istedi ama...

Yüksek hız yaramadı! Onlar hastaneye yetişmek istedi ama...

Her gün damat gibi giyinip sokağa çıkıyor: Evlenmek istiyorum

Her gün damat gibi giyinip sokağa çıkıyor: Evlenmek istiyorum

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.