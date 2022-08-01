CVV Nedir? Karttaki Güvenlik Kodu CVV Nerede Yazar?

Açılımı Card Validation Value olan CVV, Türkçesi ile kart güvenlik kodu olarak tanımlanabilmektedir. Online alışveriş ve ödeme işlemlerinde girilmesi istenen CVV ya da CVV2, banka/ kredi kartının arka yüzünde yer almaktadır. Ancak yine güvenlik nedeni ile bu kodun yalnızca ilk 2 hanesinin girilmesi istenmektedir.

Özellikle internet alışverişi yapılırken karşılaşılan CVV kodu nedir? Bu kod, CVV ve CVV2 olarak da karşılaşılabilen bir unsurdur. Her banka/ kredi kartı kullanıcısının karşılaştığı CVV kodu, 2001 yılından beri mevcuttur. Bu kısaltmanın açılımı ise “Card Validation Value” olarak belirtilebilmektedir. Dolayısıyla CVV kodunun Türkçe karşılığı da kart güvenlik kodu olmaktadır.

Yalnızca internet alışverişi esnasında değil, aynı zamanda online ödeme işlemlerinde de CVV koduna ihtiyaç duyulmaktadır. Ödeme gerçekleştirilirken bu CVV kodunun tamamı giriş yapılmamaktadır. Çünkü elektronik ortamda güvenliğin sağlanması adına bu kodun genellikle 1. ve 2. karakterlerinin ilgili ödeme platformuna aktarılması istenmektedir. Böylece hem elektronik ortamda kart bilgileri korunmakta hem de müşteri, kartın sahibi olduğunu ispat etmektedir.

Karttaki Güvenlik Kodu Nerede Yazar?

CVV yani kart güvenlik kodu, banka/ kredi kartının niteliğine göre CVC olarak da değişebilmektedir. Ancak genellikle kart güvenlik kodu ile CVV ile CVV2 olarak karşılaşılmaktadır. Bu güvenlik kodu sayesinde online alışveriş ya da ödeme işlemleri kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir. Birçok platformda parola kullanılmasına benzer olarak kart güvenlik kodu, kişinin kart sahibi olduğunu kanıtlamasını sağlamaktadır.

CVV kodunun kaç karakterinin bulunduğu ya da “CVV kodunun 1 ve 2. karakteri nedir?” gibi sorular da bu kodu ilk defa kullanacak olan kişiler tarafından sıkça sorgulanmaktadır. Normalde CVV ile CVV2 kodunun 3 karakteri bulunmaktadır. Yani CVV ile CVV2, 3 haneli bir sayı olarak kartın arka kısmında yer almaktadır. Bu sayının yalnızca ilk 2 karakterinin ilgili platformlara aktarılması ise yine güvenlik amaçlıdır.

Kredi Kartı CVV Öğrenme

İnternet alışverişi yapılırken güvenle işlemlerin tamamlanmasını sağlayan CVV kartın neresinde yazar? Bu güvenlik kodunu ilk defa kullanacak olan kişilerin sıkça araştırdıkları konulardan biri de CVV ya da CVV2’nin kartın hangi kısmında olduğuna yöneliktir. Kodun görülmesi için ise yalnızca banka/ kredi kartının arka yüzünün çevrilmesi yeterlidir.

Kartın arka kısmında CVV ile CVV2 kısaltmalarının karşısında ilgili kodlar bulunmaktadır. Bu kodların ilk iki karakteri internet ortamında yapılan alışveriş işlemlerinde kullanılabilmektedir. Ancak eski banka/ kredi kartlarının arka kısmında uzun bir sayı dizesi görülmektedir. Sayı dizesinin son 3 hanesi CVV olarak kullanılabilmektedir. Buna rağmen banka/ kredi kartlarının geçerlilik tarihleri bulunduğu için genellikle kişiler yeni kartlarını elde etmiş olmaktadır. Dolayısıyla günümüzde banka/ kredi kartlarının neredeyse her birinin arka yüzündeki CVV ve CVV2 ibaresi görülebilmektedir.

