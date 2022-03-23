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EFT limiti artırma: Günlük EFT limiti yükseltme nasıl yapılır?

23.03.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her bankanın kullanıcılarına özel olarak tanımladığı bir EFT limiti bulunur. Bankalar tarafından otomatik olarak tanımlanan bu limit, kullanıcıların güvenliği açısından geliştirilmiştir. Talep edildiği takdirde bu limitlerde değişiklik yapılması mümkündür. Peki, günlük EFT limiti yetersiz geldiğinde limit artırma işlemi nasıl yapılır?

EFT limiti artırma: Günlük EFT limiti yükseltme nasıl yapılır?

EFT, farklı bankalar arasında gerçekleştirilen para transferi anlamına gelen bir terimdir. İnternet bankacılığı ya da normal bankacılık aracılığıyla EFT yaparak hızlı bir şekilde para aktarımı sağlayabilirsiniz. Ancak her bankanın belirli bir EFT limiti bulunur. Bankalar tarafından belirlenen bu limit, kullanıcılarının güvenliğini sağlamak açısından faydalıdır. Yeni açılan banka hesaplarında, günlük para transfer limiti, bankalar tarafından otomatik olarak uygulanır.

EFT limiti her ne kadar güvenlik açısından gerekli olsa da bazen bankalar tarafından belirlenen limit kullanıcılar için yetersiz kalır. Bu gibi durumlarda EFT limiti yükseltme işlemini yaparak aynı gün içinde bankalar arası daha yüksek meblağlarda para aktarımında bulunabilirsiniz. Peki, günlük EFT limiti nasıl artırılır ve bu limiti artırmanın sağladığı avantajlar nelerdir?

EFT Günlük İşlem Limiti Ne Kadar?

Her bankanın EFT için günlük işlem limiti mevcuttur. Bu limitin oranı, bankadan bankaya farklılık gösterir. Genellikle bankacılık sektöründe limit koyma prensibi, banka kullanıcılarının güvenliği açısından uygulanmıştır. EFT limiti ile kullanıcıların bilgisi dışında para gönderimini engellemek amaçlanır. Ancak kimi zaman bu limit kullanıcılar için dezavantaj oluşturabilir. Gün içinde istediğiniz oranda EFT işlemi yapmak için ise bankanız ile iletişime geçerek günlük EFT limiti artırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

EFT Limiti Nasıl Yükseltilir?

Gün içinde kendi belirlediğiniz tutarda EFT yapabilmek için bankanızla doğrudan iletişime geçerek EFT limiti artırma işlemlerini yapabilirsiniz. Limit artırma işlemini gerçekleştirmek için bankanızla iletişime geçmeniz gerekir.

Genel olarak bankalar ETF limiti yükseltme işlemi için şubeden başvuru yapmanızı talep eder. Bu durumda kimlik belgeniz ile birlikte şubeye gittikten sonra EFT artırmak için dilekçe verebilir ve başvuru işleminizi tamamlayabilirsiniz. Ancak bazı bankalar bu konuda esnek davranarak, kendi güvenlik sistemleri sayesinde limit artırma işlemini internet bankacılığı üzerinden de yapmanıza olanak tanır. Banka personeli ile görüntülü konuşma esnasında yapacağınız kimlik ibrazı ile de bazı bankalarda EFT limiti artırma işlemini gerçekleştirmeniz mümkündür.

EFT Limitini Yükseltmenin Avantajları Nelerdir?

Bir banka kartı edindiğiniz zaman EFT limiti genellikle banka tarafından otomatik olarak belirlenir. Ancak bankalar tarafından belirlenen günlük EFT limiti her zaman yeterli olmayabilir. Bu durumda göndermek istediğiniz parayı parçalara ve günlere bölerek yollamak gibi bir seçenek devreye girer. Örneğin 30 bin TL para aktarımı yapacak bir kullanıcı, bu tutarı 15 bin şeklinde parçalara bölerek iki farklı günde gönderebilir. Ancak bu zahmetli bir seçenek olduğu için genellikle bu gibi durumlarda günlük EFT limitini yükseltmek daha avantajlıdır. EFT işlemlerinizi dilediğiniz tutarda ve pratik bir şekilde gerçekleştirmek istiyorsanız bankaya başvuruda bulunarak günlük işlem limitinizi artırabilirsiniz.

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