Kredi kartından EFT yapılır mı? Kredi kartından havale ve EFT ile para gönderme nasıl yapılır?

Kredi kartı, günümüzde yaygın olarak kullanılan bankacılık ürünleri arasında yer alır. Genel olarak kredi kartları, belirli bir limit çerçevesinde alışveriş yapmak ve taksitlendirme seçeneklerinden yararlanmak için tercih edilir. Online platformlarda da kullanılabilen kredi kartlarının bir diğer özelliği ise başka bir kredi kartı hesabına EFT ve havale yolu ile para aktarımı yapabilmektir.

Havale aynı banka içinde yapılan para gönderme işlemlerine verilen isimken, EFT farklı bankalar arasındaki para gönderme işlemi olarak tanımlanır. Bu özellik sayesinde, ister kendi hesabınıza isterseniz de bir başkasının hesabına hızlı bir şekilde para aktarımı sağlayabilirsiniz. Peki, kredi kartından para gönderme işlemleri nasıl gerçekleştirilir?

Kredi Kartından EFT Yapılır mı?

EFT, elektronik fon transferi anlamına gelen bir terimdir. Farklı bankalar arasında para aktarımı yapmak için EFT işleminden yararlanabilirsiniz. EFT işlemini, kredi kartı üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde yapmak mümkündür. Kredi kartından EFT ile para gönderme işlemi için kredi kartınızda nakit avans limitinin olması yeterlidir. Bu koşulu karşıladığınız takdirde bankanıza ait bir ATM üzerinden ya da internet şubesi aracılığıyla EFT işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Ayrıca EFT işlemi için alıcıya ait 26 haneli IBAN ya da hesap numarası, ad soyad ve telefon bilgilerinin mevcut olması gerekir. Bu bilgileri, ilgili ekrana girdikten sonra transfer etmek istediğiniz tutarı yazarak gönderim sağlayabilirsiniz.

Kredi Kartından Havale Nasıl Yapılır?

Aynı bankalar arasında yapılan para transferi işlemi, havale olarak adlandırılır. Kredi kartı üzerinden havale yapmak için tıpkı EFT sisteminde olduğu gibi belirli bir nakit avans limitinizin olması gerekir. Kredi kartından havale ile para gönderme işlemi için kullandığınız bankanın şubesine gidebilir ya da internet şubesi veya telefon bankacılığından yararlanabilirsiniz.

İnternet bankacılığı üzerinden para transferi gerçekleştirmek için işlem sırasında havale butonunun seçilmesi gerekir. Ardından IBAN ya da hesap numarası ve ad soyad şeklinde alıcı bilgilerini ve göndermek istediğiniz tutarı girerek havale işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Her Banka Üzerinden EFT ve Havale Yapılır Mı?

Günümüz koşullarında birçok bankanın kredi kartı aracılığıyla EFT ve havale işlemlerini yapmak mümkündür. Bu işlemleri ister bankaya giderek, isterseniz de internet şubesi aracılığıyla hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca EFT ve havale için her bankanın kendi belirlediği bir işlem ücreti mevcuttur. Kullandığınız bankanın işlem ücretini öğrenerek, bu konuda bilgi sahibi olabilir ve para transfer işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.



