Aktarılan bilgilere göre, şirketlerin dijital dönüşümü hakkında yazılım geliştirdiği belirtilen Türk şirket, yeni bir marka oluşturarak sektöre giriş yaptı. Şirket, kasım ayının son haftası bir dünya lansmanı gerçekleştirdi. Yapılan lansmana dünyanın farklı ülkelerinden 100'ün üzerinde firmanın katıldığı öğrenildi.

“ENDÜSTRİ 4.0 İLE DE DİJİTAL DÖNÜŞÜM ZORUNLULUK HALİNE GELDİ”

Dijital dönüşümün gerekliliğini anlatan şirket sahibi Cem Şirolu, “Lansmana gelmeden önce 2020 yılında artık firmalar ve organizasyonlar büyüdüğü için iş yönetim şekilleri karmaşık hale geldi. Aynı zamanda endüstri 4.0 ile de dijital dönüşüm zorunluluk haline geldi. Biz de bu dijital dönüşümü firmalarda uygulayabilmek için bir lansman düzenledik. Bu lansmanı da yurt dışından, Türkiye'den yüzü aşkın üst düzey yöneticilerin katılımıyla gerçekleştirdik” dedi.

“YURT DIŞINDA REKABET ETMEK İSTİYORSAK DİJİTAL DÖNÜŞÜME GEÇMEK ZORUNDAYIZ”

Dijital dönüşümden söz eden Şirolu, “Aslında bu dijital dönüşüm bir zorunluluk. Özellikle de endüstri 4.0'dan sonra hem devletimiz hem bakanlıklar tarafından da firmaların dijital dönüşümü için gerçekten çok değerli katkılar var. Hem maddi olarak hem danışmanlık olarak birçok fayda sağlıyor devletimiz. Dolayısıyla biz eğer yurt dışında rekabet etmek istiyorsak mecburen bu dijital dönüşüme geçmek zorundayız. Biz de bu insanların dijital dönüşüm serüvenlerinde yanlarında olmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

