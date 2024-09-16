Fitch Ratings nedir? Fitch Ratings notu ne anlam ifade eder?

1914 senesinde kurulan ve günümüzde iki ayrı merkezi bulunan Fitch Ratings, 1975’te Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından (SEC) belirlenen 3 ulusal düzeyde tanınan istatistiksel derecelendirme kuruluşundan (NRSRO) biridir. Bu kuruluş tarafından yapılan analizler sonucunda dünya genelindeki finansal kurumların kredi notları açıklanır.

“Fitch Ratings notu ne anlam ifade eder?” sorusu ise bu değerlendirmenin kamuoyuna açıklanmasında kullanılan harf sistemli skalaya değinilerek yanıtlanmalıdır. Böylece ilgili kuruluş tarafından açıklanan kredi değerlendirmelerinin yatırımcılara ne gibi finansal göstergeleri yansıttığı ve Türkiye için verilen Fitch Ratings notunun güncel durumu da ele alınabilir.

Fitch Ratings nedir?

1914 senesinde New York şehrinde kurulan Fitch Ratings, dünya genelinde kredi derecelendirmesi yapılması amacıyla hizmet sunan bir kuruluştur. Bu kuruluş John Knowles Fitch tarafından temeli atılan ve kredi risklerinin değerlendirilmesini mümkün kılan bir örgüttür. “Fitch nedir?” diyenlere incelenen kuruluşun finansal bir örgüt olarak aşağıda sıralanan kurumların kredi notlarını belirleyip sunduğu söylenebilir:

Ülkeler

Bankalar

Şirketler

Diğer finansal kurumlar

Fitch ne iş yapar?

Hearst Corporation tarafından yönetiilen Fitch Rating Inc., bir Amerikan kredi derecelendirme kuruluşu olarak finans alanında hizmet sunar. Dünya genelindeki 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşundan biri olan Fitch, New York ve Londra’da yer alan 2 ayrı merkeze sahiptir. Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından ulusal olarak tanınması 1975 yılına uzanan bu kuruluş temelde ülkelerin, bankaların, şirketlerin ve diğer finansal kurumların kredi risklerini değerlendirir.

Dünya genelindeki çeşitli finansal kurumlar için kredi notu değerlendirmeleri sunan Fitch, bağımsız ve tarafsız analizlerle yatırımcılara yol gösterir. Bu kapsamda “Fitch Ratings ne işe yarar?” diyenlere ilgili kuruluşun açıkladığı kredi notları ile yatırım sürecine yönelik güvenilir ve yol gösterici verilerin sunulduğu belirtilmelidir.

Fitch kredi notu verileri alfabetik sistemde sunulurken bu kuruluş tarafından yürütülen analizlerin geniş kapsamlı olduğu ve pek çok ekonomik/finansal göstergeyi kapsadığı söylenebilir. Yine bu kuruluşa bağlı olarak hizmet sunan ve 2008 yılında faaliyete geçtiği bilinen Fitch Solutions ise finans alanında profesyonel bir şekilde çalışan kişilere gelişim gösterme olanağı tanımaktadır. Bununla birlikte kredi notu derecelendirmeleri ve risk raporları hazırlanırken kullanılan araçların geliştirilmesi de Fitch Solutions tarafından yürütülen çalışmalar arasındadır.

Fitch Ratings kredi notu nedir?

Ülkeler, şirketler, çeşitli finansal kurumlar ve bankalar için kredi notu değerlendirmesi yapan uluslararası bir kuruluş olan Fitch Ratings tarafından sunulan veriler alfabetik sisteme sahiptir. Yani Fitch Ratings kredi notu verileri A, B, C, D, NR gibi harf dizilimlerini içerirken bunların kategorize edilmesiyle sonuçlandırılır. AAA ile başlayıp D harfine ulaşan bir skala üzerinde değerlendirilen kredi notları bir finansal kurumun güvenilirlik seviyesinin anlaşılmasını sağlar. Bu nedenle “Fitch Ratings kredi notu ne işe yarar?” sorusunun yanıtı aşağıdaki maddelerle anlaşılır kılınabilir:

Bu kredi notu verileri sayesinde dünya genelindeki çeşitli kurumlar ile ülkelerin finansal yükümlülüklerini yerine getirme kapasitesi hakkında fikir edinilmesi mümkündür.

Fitch kredi notu aynı zamanda bir finansal kurumun ekonomideki değişimlerden ne kadar etkilendiğinin anlaşılmasını sağlar.

İlgili kuruluş tarafından gerçekleştirilen güncel analizler sonucunda bir finansal kurumun güvenilirlik seviyesinin yanı sıra istikrarlı ve faal olup olmadığı da öğrenilebilir.

Bu kuruluş tarafından sunulan kredi notları uluslararası bağlamda hizmet sunan finansal kurumlar ile şirketlerin borç durumlarının incelenmesini de mümkün kılar.

Fitch tarafından ülkelere verilen kredi notunun yabancı yatırımcıları çekme ve uluslararası piyasalara erişim sağlama üzerinde etkili olduğu belirtilir.

Fitch Ratings kredi notu skalası nasıldır?

Bir finansal kurumun borç, ekonomik istikrar ve yatırım güvenilirliği bakımından hangi konumda olduğunun anlaşılması için Fitch Ratings notu incelenebilir. Söz edilen kuruluş tarafından sunulan kredi notu verilerinin hangi skalada yer aldığı aşağıdaki listede belirtilmiştir:

AAA: Finansal taahhütleri yerine getirme ve kredi kalitesi gibi konularda yüksek güvenilirlik AA: En yüksek güvenilirliğe sahip olan AAA notuna sahip kurumlara göre biraz daha fazla risk barındıran ancak kaliteli olan şirketler A: Güçlü kredi değerine sahip olsa da ekonomik değişimlerden etkilenebilen kurumlar BBB: Orta sınıfta sıralanan ve güncel finansal verileri tatmin edici olan şirketler BB: Ekonomideki değişimlerden etkilenmeye müsait olan şirketler B: Ekonomik istikrara sahip olmayan ve kredi riski barındıran şirketler CCC: Temerrüt riski ve finansal hassasiyeti bulunan şirketler CC: Spekülatif tahvilleri kapsayan ve temerrüt riski yüksek şirketler C: Temerrüde düşen veya düşmek üzere olan, finansal açıdan son derece hassas bir dönem geçiren kurumlar D: Temerrüde düşen borçlular NR: Kamuoyuna açık olarak derecelendirme yapılmayan şirketler

Fitch Türkiye kredi notu nedir?

Fitch Türkiye kredi notu ülke ekonomisine ilişkin olan önemli göstergeleri kapsar. Fitch’in Türkiye’ye verdiği kredi notu ve görünümü, uluslararası yatırımcılar için ülkenin finansal güvenilirliği konusunda önemli bir rehber niteliğindedir. Bununla beraber Fitch kuruluşu tarafından Türkiye ekonomisine dair yapılan son değerlendirmelerde not görünümünün nasıl olduğu da açıklanmalıdır. Türkiye’nin kredi notunun yükselmesi, uygulanan ekonomi politikalarının olumlu yönde geliştiğini ve bazı temel ekonomik göstergelerin iyileştiğini gösterir.

Fitch Türkiye kredi notu ne işe yarar?

Fitch Türkiye kredi notunun yatırımcılara önemli veriler sunduğu bilinir. Bu notla birlikte ülke ekonomisinin dış faktörlerden etkilenme seviyesi ve Türkiye’deki finansal hareketlerin istikrarı üzerine bilgi edinilmesi söz konusu olur. Yine ülke ekonomisinin dışa bağımlılık seviyesinin hangi düzeyde olduğunun anlaşılmasını sağlayan bu derecelendirmeye bağlı olarak yatırım alanındaki güvenilirlik hakkında fikir edinilebilir.