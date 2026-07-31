Bakan Bolat, haziran ayı dış ticaret istatistiklerini değerlendirdi

Bolat, haziran ayı dış ticaret istatistiklerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Haziran ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,7 artışla 24 milyar 915 milyon dolar olduğuna dikkati çeken Bolat, "Böylelikle tarihsel olarak en yüksek haziran ayı ihracat değerine ulaşılmıştır, bununla birlikte haziran ayında tüm zamanların en yüksek üçüncü aylık ihracatı gerçekleşmiştir. Bölgesel savaşlara ve küresel olumsuzluklara rağmen yılın ilk yarısında ihracat yüzde 3,5 artışla 135 milyar 980 milyon dolara yükselmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, haziranda yıllıklandırılmış ihracatın geçen yıla göre yüzde 4,1 artışla 277,9 milyar dolar olarak gerçekleştiğine işaret ederek, Haziran 2025'te yıllıklandırılmış ihracatın 266,9 milyar dolar olduğunu, geçen ay itibarıyla yıllıklandırılmış mal ihracatının 11 milyar dolar arttığını kaydetti.

"İHRACAT VE İTHALATTA KAYDEDİLEN ARTIŞTA TAKVİM ETKİSİ ÖNE ÇIKTI"

Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının yılın ilk yarısında yüzde 8,4 artarak 56,2 milyar dolara yükseldiğini bildiren Bolat, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Haziranda mal ithalatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23 artışla 35 milyar 285 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu yıl haziranda yıllıklandırılmış ithalatımız, geçen yıla göre yüzde 4,9 artışla 373,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Haziran 2025'te yıllıklandırılmış ithalatımız 356,1 milyar dolardı. Böylece, haziran itibarıyla yıllıklandırılmış mal ithalatımız 17,6 milyar dolar artmıştır."

Bolat, haziranda ihracat ve ithalatta kaydedilen artışta takvim etkisinin öne çıktığını belirterek, Kurban Bayramı'nın geçen yıl hazirana, bu yıl mayısa denk gelmesi nedeniyle mayıs ayında dış ticaret verilerini aşağı çeken takvim etkisinin, haziranda tersine dönerek artış yönünde katkı sağladığını aktardı.

Küresel ekonomide devam eden jeopolitik gerginlikler, ağırlaşan uluslararası şartlar, korumacılık ve zayıf dış talebe rağmen ihracatta dirençli bir görünümün öne çıktığına işaret eden Bolat, "Önümüzdeki dönemde Orta Vadeli Program (OVP) hedefi olan 282 milyar doları aşmak üzere çalışmalarımıza tüm gücümüzle devam edeceğiz. Haziranda geçen yılın aynı ayına göre mal ihracatımız yüzde 21,7 artışla 24 milyar 915 milyon dolara yükseldi. Mal ithalatımız yüzde 23 artışla 35 milyar 285 milyon dolara çıktı." bilgisini verdi.

Bolat, dış ticaret açığının yüzde 26,2 artışla 10 milyar 370 milyon dolara yükseldiğini, ihracatın ithalatı karşılama oranının ise yüzde 70,6 olduğunu bildirdi.

Ocak-haziranda geçen yılın aynı dönemine göre mal ihracatının yüzde 3,5 artışla 135 milyar 980 milyon dolara yükseldiğini ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"Mal ithalatımız yüzde 4,6 artışla 189 milyar 120 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret açığımız yüzde 7,4 artışla 53 milyar 140 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 71,9 oldu. Son 12 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre mal ihracatımız yüzde 4,1 artışla 277 milyar 858 milyon dolara yükseldi. Mal ithalatımız yüzde 4,9 artışla 373 milyar 711 milyon dolar olarak hesaplandı. Dış ticaret açığımız yüzde 7,5 artışla 95 milyar 853 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 74,4 olarak belirlendi."

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır