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Japonların Para Biriktirme Yöntemi: Kakeibo Nedir?

Ay sonunda hesabına "Bu para nereye gitti?" diye düşünüyorsan yalnız değilsin. İşte Japonların yıllardır kullandığı ve son dönemde tüm dünyada popülerleşen Kakeibo yöntemi tam da bu soruna çözüm sunuyor. Gelin, son dönemde yeniden popülerleşen bu tasarruf yöntemine birlikte bakalım. 👇

Japonların Para Biriktirme Yöntemi: Kakeibo Nedir?

1. Kakeibo aslında yeni bir yöntem değil.

Japonların Para Biriktirme Yöntemi: Kakeibo Nedir? 1
Son zamanlarda sosyal medyada sık sık karşımıza çıksa da Kakeibo'nun geçmişi oldukça eskiye dayanıyor. Bu yöntem ilk kez 1900'lü yılların başında Japonya'da ortaya çıkmış. Günümüzde onlarca finans uygulaması olsa da birçok kişi hala bu geleneksel yöntemi kullanmayı tercih ediyor. Bunun en büyük sebebi ise sistemin oldukça basit olması.

2. Bu yöntemde her harcamanı yazman gerekiyor!

Japonların Para Biriktirme Yöntemi: Kakeibo Nedir? 2
Kakeibo'nun temel mantığı yaptığın harcamaları kalem kalem yazmak. Sabah aldığın kahveden market alışverişine kadar neye ne kadar para verdiğini not ediyorsun. İlk başta biraz zahmetli gibi gelebilir ama birkaç gün sonra insan alışıyor. Çünkü fark etmeden yapılan küçük harcamaların ay sonunda ciddi rakamlara ulaştığını görmek mümkün oluyor. Çoğu kişi bu aşamada parasının nereye gittiğini ilk kez net şekilde fark ettiğini söylüyor.

3. Harcama yaparken kendini sorgulaman gerekiyor.

Japonların Para Biriktirme Yöntemi: Kakeibo Nedir? 3
Bu yöntemde sadece harcamaları yazmak yeterli olmuyor. Aynı zamanda para kullanım alışkanlıklarını da sorguluyorsun. Ay başında ne kadar paran olduğunu ve ne kadarını biriktirmek istediğini belirliyorsun. Ay sonunda ise hedeflerine ulaşıp ulaşamadığına bakıyorsun. Böylece bütçe yönetimini daha kolay yapmış oluyorsun.

4. Harcamalar kategorilere ayrılıyor.

Japonların Para Biriktirme Yöntemi: Kakeibo Nedir? 4
Kakeibo'da tüm harcamalar tek bir listede tutulmuyor. Bunun yerine; ihtiyaçlar, istekler, kişisel gelişim veya eğlence harcamaları gibi farklı başlıklar altında sınıflandırılıyor. Bu sayede paranın en çok hangi alana gittiğini görmüş oluyorsun. Örneğin market ve faturalar için harcadığın para ile keyfi alışverişleri ayrı ayrı değerlendirebiliyorsun. Bu da gereksiz harcamaları tespit etmeyi oldukça kolaylaştırıyor.

5. Tasarruf ay sonunda değil, ay başında planlanıyor!

Japonların Para Biriktirme Yöntemi: Kakeibo Nedir? 5
Birçok insan ay sonunda para artarsa birikim yapmaya çalışıyor. Kakeibo ise tam tersini öneriyor. Önce ne kadar para biriktirmek istediğine karar veriyorsun, ardından kalan bütçeyi kullanıyorsun. Böylece her türlü tasarruf etmiş oluyorsun. Bu yöntemle, kısa sürede bile ciddi bir birikim yapabiliyorsun.

6. Harcamadan önce iki kez düşünmeni sağlıyor!

Japonların Para Biriktirme Yöntemi: Kakeibo Nedir? 6
Canın sıkıldığı için alışveriş yapmak ya da sırf indirimde diye bir şey satın almak çoğumuzun yaptığı bir şey. Kakeibo ise bu alışkanlıkları fark etmeni sağlıyor. Bir şey satın almadan önce gerçekten ihtiyacın olup olmadığını düşünmeye başlıyorsun. Bu da zamanla daha bilinçli harcamalar yapmana yardımcı oluyor. Özellikle dürtüsel alışveriş yapanlar için etkili bir yöntem olabilir.

7. Ay sonunda küçük bir değerlendirme yapılıyor.

Japonların Para Biriktirme Yöntemi: Kakeibo Nedir? 7
Bu yöntemde ay bittikten sonra dönüp tüm harcamalara bakıyorsun. Nerelerde gereksiz para harcadığını, hangi alanlarda başarılı olduğunu görebiliyorsun. Bu süreç hesap yapmakla beraber kendini tanıma fırsatı da sunuyor. Çünkü amaç her ay biraz daha bilinçli hareket etmek. Zamanla kendi finansal alışkanlıklarını daha net anlamaya başlıyorsun.

8. Kakeibo aslında, teknoloji kullanmadan bütçe yapmak isteyenlere hitap ediyor.

Japonların Para Biriktirme Yöntemi: Kakeibo Nedir? 8
Bugün bütçe takibi için sayısız uygulama var ama herkes bu tarz uygulamaları kullanmayı sevmiyor. Kakeibo'nun en güzel yanlarından biri de oldukça basit olması. Bir defter ve kalemle bile başlayabiliyorsun. Karmaşık tablolar, grafikler ya da üyelikler gerektirmiyor. Bu yüzden özellikle basit ve sürdürülebilir bir yöntem arayanlar için ideal!

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