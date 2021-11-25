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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası Aralık ayı PPK Toplantısı tarihi!

25.11.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasım ayında gerçekleştirilen toplantıda Merkez Bankası faizleri yüzde 15'e düşürdü. Şimdi ise gözler aralık ayında gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alınacak faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası faiz kararı piyasaların yönünü belirleyecek. İşte merak edilenler...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası Aralık ayı PPK Toplantısı tarihi!

Merkez Bankası Aralık ayı Para Politikası Kurulu toplantısı 16 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek. Toplantıda alınan faiz kararı 14.00'te açıklanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Kasım ayı toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 16'dan yüzde 15'e düşürmüştü. İşte detaylar...

SON TOPLANTININ ARDINDAN AÇIKLAMA

TCMB tarafından yapılan yazılı açıklama ile, PPK'nın, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16'dan yüzde 15'e indirildiği bildirildi. Küresel talepteki toparlanmanın, emtia fiyatlarındaki yüksek seyrin, bazı sektörlerde görülen arz kısıtının ve taşımacılık maliyetlerindeki artışın küresel çapta tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açtığı belirtilen açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Başlıca tarımsal emtia ihracatçısı ülkelerde yaşanan iklim koşullarının küresel gıda fiyatları üzerinde olumsuz yansımaları görülmektedir. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmekle birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirmektedir. Bu çerçevede, gelişmiş ülke merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını sürdürmekte, varlık alım programlarına devam etmektedir."

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı: "Aşılamanın toplumun geneline yayılması salgından olumsuz etkilenen hizmetler, turizm ve bağlantılı sektörlerin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanımaktadır. Dayanıklı tüketim malları talebi yavaşlarken, dayanıksız tüketim mallarında toparlanma devam etmektedir. İhracattaki güçlü artış eğilimiyle yılın geri kalanında yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki iyileşmenin sürmesi beklenmekte, bu eğilimin güçlenerek devam etmesi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmektedir. Enflasyonda son dönemde gözlenen yükselişte; gıda ve başta enerji olmak üzere ithalat fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar, yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktadır. Para politikası duruşunda yapılan güncellemenin ticari krediler üzerinde olumlu etkileri görülmeye başlamıştır. Bunun yanında, bireysel kredilerle ilgili gelişmeler yakından takip edilmektedir. Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirerek politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 15 olarak belirlenmesine karar vermiştir. Kurul, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin 2022 yılının ilk yarısı boyunca da etkisini sürdürmesini beklemektedir. Kurul, bu etkilerin ima ettiği sınırlı alanın kullanımını aralık ayında tamamlamayı değerlendirecektir. TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır. Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir.”

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