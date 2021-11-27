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Yeniden değerleme oranı belirlendi! Vergi, harç ve cezalara yüzde 36,2 zam

27.11.2021 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak tespit edildi. Buna göre, vergi, harç ve ceza tutarları belirlenen oranda artacak.

Yeniden değerleme oranı belirlendi! Vergi, harç ve cezalara yüzde 36,2 zam

Tebliğde Vergi Usul Kanunu'nun ilgili maddesinde yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu belirtilerek, bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edileceği hükmünün yer aldığı ifade edildi.

Bu kapsamda yeniden değerleme oranının 2021 için yüzde 36,2 olarak tespit edildiği aktarılan tebliğde söz konusu oranın 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı kaydedildi.

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YÜZDE 36,2 ZAM YAPILDI

Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda yer alan vergi, harç ve ceza tutarları belirlenen yüzde 36,2 oranında artacak.

Öte yandan bu konuda daha önce yayımlanan tebliğlerin yürürlükte kalacağı da belirtildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı
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