Bugünkü gümüş fiyatı! 02 Temmuz Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 2 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla artış göstermiştir. Piyasa koşulları bu artışın başlıca nedenidir. Saat 10:00’da kaydedilen verilere göre, gümüş ons fiyatı 2799.07 TL alış, 2802.51 TL satış fiyatı ile işlem görmektedir. Günlük değişim yüzdesi %1.54 olarak gerçekleşmiştir. Yatırımcıların dikkatini çeken bu artış, gümüşün değerli metal olarak önemini bir kez daha ortaya koymuştur.

Gümüş ons/dolar cinsinden fiyatlar da önemli bir değer kazanmıştır. Alış fiyatı 59.95 dolar, satış fiyatı ise 60.01 dolardır. Bu durumda günlük değişim yüzdesi %1.47 olarak belirlenmiştir. Gümüşün uluslararası piyasalarda döviz cinsinden değer kazanması, yatırımcı ilgisini artıran bir faktördür.

Gümüş gram fiyatları da yükseliş göstermiştir. 10:00 itibarıyla gümüş gramı 90.0004 TL alış, 90.0904 TL satış fiyatı ile işlem görmektedir. Bu alandaki günlük değişim yüzdesi de %1.54 olarak gözlemlenmiştir. Bu artış, yerel piyasalarda gümüş talebinin yüksek olduğunu göstermektedir. Yatırımcılar bu değerli metale yönelmektedir.

Gümüş fiyatlarının gösterdiği bu artış, piyasalarda dalgalanmaların etkisiyle ortaya çıkmıştır. Ekonomik koşullar, yatırımcılara yeni fırsatlar sunmaktadır. Hem yerel hem de uluslararası piyasalarda gümüş, önemli bir yatırım aracıdır. Yatırımcıların gümüşün dinamik yapısını izlemesi kritik öneme sahiptir. Böylece potansiyel kazançlarını artırmaları mümkündür.