FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Gümüş

Bugünkü gümüş fiyatı! 02 Temmuz Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 2 Temmuz 2026 itibarıyla artış gösterdi. Gümüş ons fiyatı, 2799.07 TL alış, 2802.51 TL satış ile işlem görmektedir. Günlük değişim %1.54 olarak kaydedildi. Uluslararası piyasalarda gümüş gram fiyatı da yükseldi. Yatırımcı ilgisi artarken, ekonomik koşullar yeni fırsatlar sunuyor. Yerel ve uluslararası piyasalarda gümüş, önemli bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Gümüşe yönelmek, potansiyel kazançları artırabilir.

Bugünkü gümüş fiyatı! 02 Temmuz Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 2 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla artış göstermiştir. Piyasa koşulları bu artışın başlıca nedenidir. Saat 10:00’da kaydedilen verilere göre, gümüş ons fiyatı 2799.07 TL alış, 2802.51 TL satış fiyatı ile işlem görmektedir. Günlük değişim yüzdesi %1.54 olarak gerçekleşmiştir. Yatırımcıların dikkatini çeken bu artış, gümüşün değerli metal olarak önemini bir kez daha ortaya koymuştur.

Gümüş ons/dolar cinsinden fiyatlar da önemli bir değer kazanmıştır. Alış fiyatı 59.95 dolar, satış fiyatı ise 60.01 dolardır. Bu durumda günlük değişim yüzdesi %1.47 olarak belirlenmiştir. Gümüşün uluslararası piyasalarda döviz cinsinden değer kazanması, yatırımcı ilgisini artıran bir faktördür.

Gümüş gram fiyatları da yükseliş göstermiştir. 10:00 itibarıyla gümüş gramı 90.0004 TL alış, 90.0904 TL satış fiyatı ile işlem görmektedir. Bu alandaki günlük değişim yüzdesi de %1.54 olarak gözlemlenmiştir. Bu artış, yerel piyasalarda gümüş talebinin yüksek olduğunu göstermektedir. Yatırımcılar bu değerli metale yönelmektedir.

Gümüş fiyatlarının gösterdiği bu artış, piyasalarda dalgalanmaların etkisiyle ortaya çıkmıştır. Ekonomik koşullar, yatırımcılara yeni fırsatlar sunmaktadır. Hem yerel hem de uluslararası piyasalarda gümüş, önemli bir yatırım aracıdır. Yatırımcıların gümüşün dinamik yapısını izlemesi kritik öneme sahiptir. Böylece potansiyel kazançlarını artırmaları mümkündür.

Bugünkü gümüş fiyatı! 02 Temmuz Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tarih belli oldu: LPG'ye indirim geliyorTarih belli oldu: LPG'ye indirim geliyor
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri (2 Temmuz 2026)Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri (2 Temmuz 2026)

Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli'de korkunç olay! Yarı çıplak üst geçitte asılı halde bulundu

Kocaeli'de korkunç olay! Yarı çıplak üst geçitte asılı halde bulundu

Trump'tan Çin'e gözdağı: "Buna izin vermeyeceğiz"

Trump'tan Çin'e gözdağı: "Buna izin vermeyeceğiz"

Real Madrid'den tarihe geçecek 'Galacticos' operasyonu! Olise için Neymar'ın rekorunu kıracaklar...

Real Madrid'den tarihe geçecek 'Galacticos' operasyonu! Olise için Neymar'ın rekorunu kıracaklar...

Misafir gittiği evi işgal ettiği öne sürülen Deniz Akkaya karakolluk oldu

Misafir gittiği evi işgal ettiği öne sürülen Deniz Akkaya karakolluk oldu

İsa Karakaş'tan dikkat çeken asgari ücret yorumu: '42 bin TL'yi aşacak'

İsa Karakaş'tan dikkat çeken asgari ücret yorumu: '42 bin TL'yi aşacak'

Bahçeşehir, Başakşehir, Beylikdüzü... İstanbul'un Mahmutbey çilesi sona erebilir!

Bahçeşehir, Başakşehir, Beylikdüzü... İstanbul'un Mahmutbey çilesi sona erebilir!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.