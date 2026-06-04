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Bugünkü gümüş fiyatı! 04 Haziran Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

4 Haziran 2026 itibarıyla gümüş fiyatları dikkat çekiyor. Gümüş ons alış ve satış fiyatları sırasıyla 3361.91 TL ve 3365.14 TL olarak belirlendi. Dolar karşısında gümüş ons 73.13 Dolar seviyesindedir. Gümüş gramı alış fiyatı ise 108.0928 TL oldu. Gelişen piyasa koşulları, yatırımcıların ilgisini artırabilir. Fiyat dalgalanmalarını izlemek, kazançlı yatırımlar için kritik öneme sahiptir.

Bugünkü gümüş fiyatı! 04 Haziran Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 4 Haziran 2026'da yatırımcılar ve metal piyasası takipçileri için dikkat çekiciydi. Saat 10:00 itibarıyla, gümüş ons alış fiyatı 3361.91 TL olarak belirlendi. Satış fiyatı ise 3365.14 TL oldu. Bu fiyatlarla gümüş ons, günlük %0.61 oranında değişim yaşadı. Gümüş fiyatlarındaki bu yükseliş, belirsizlik ve talep artışından kaynaklanabilir.

Gümüş onsun dolar karşısındaki değerlerine bakıldığında, alış fiyatı 73.13 Dolar olarak görülüyor. Satış fiyatı da 73.19 Dolar seviyesinde. Bu rakamlar, uluslararası piyasalardaki durumu gözler önüne seriyor. Gümüş ons / dolar işlemlerinde, günlük değişim yüzdesi %0.58 olarak kaydedildi. Bu durum, doların değer hareketleri ile gümüş fiyatları arasında sıkı bir ilişki olduğunu gösteriyor.

Gümüş fiyatları gram bazında da önemli değişiklikler gösteriyor. Gümüş gramı için alış fiyatı 108.0928 TL olarak belirlendi. Satış fiyatı ise 108.1815 TL seviyesine ulaştı. Burada da günlük değişim yüzdesi %0.58 olarak kaydedildi. Gram bazındaki bu artış, yatırımcıların gümüşe ilgisini artırıyor. Kısa vadeli spekülasyonların da bu durumu desteklediği gözlemleniyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 04 Haziran Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

4 Haziran 2026 tarihi, gümüş piyasasında önemli değişimler ve fırsatlar sunuyor. Yatırımcılar, bu fiyat dalgalanmalarını iyi analiz etmeli. Gümüşün potansiyelini dikkatlice değerlendirmelidir. Uluslararası piyasalardaki gümüş fiyatları ve döviz kurları izlenmeli. Bu durum, sağlıklı ve kazançlı yatırımlar yapmada kritik öneme sahip.

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Gümüş gümüş gram
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