Aylık 20 bin TL'ye dayandı: İstanbul'da otopark fiyatları uçtu

İstanbul trafiğinde vatandaşların yaşadığı sorunlardan bir tanesi de park yeri sıkıntı. Park yeri bulunduğunda ise sürücülerin karşısına yüksek rakamlar çıkıyor. İstanbul'da park yeri bulmak artık şans haline gelirken her 6 araca 1 park yerinin düşmesi, vatandaşları özel otoparklara yönlendiriyor.

AYLIK ABONELİK 20 BİN TL'YE DAYANDI

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; üst sınır ve yeterli denetim olmamasını fırsat bilen özel işletmelerin tutumları dikkat çekiyor. İstanbul'un değerli lokasyonların, boş arazilerde ve sokak aralarındaki bu işletmelerin, kendi kurallarını koyup fiyatları istedikleri gibi artırdığı belirtiliyor. 150 TL'den başlayan saatlik ücretlerin sokağın o anki yoğunluğuna göre anlık değiştirilebildiği, sürücüye de başka seçenek bırakılmadığı aktarılırken merkez ilçelerde aylık abonelik bedellerinin 20 bin TL sınırına kadar dayandığı vurgulandı.

YEMEK FATURASIYLA YARIŞIYOR

Vatandaşların zorunlu olarak gittiği özel hastane, AVM ve restoranlarda uygulanan fiyat politikalarının da tepki çektiği kaydedildi. Özel hastane kapısına acil bir durum için gelen vatandaşın, aracı teslim alan valeye yalnızca anahtarı bırakmak için 300 - 500 TL arası değişen ücretler ödemek durumunda kaldığı, eklenen saatlik park bedelleriyle bir hastane ya da AVM ziyaretinin otopark faturasının 1000 TL'yi bulabildiği belirtildi. Restoranlarda da vale hizmetinin yemek faturasıyla yarışır duruma geldiği aktarıldı.

Vatandaş için en uygun fiyatlı seçenek olarak görülen İSPARK'ın da sahip olduğu kapasiteyle devasa ihtiyaca cevap veremediğine işaret edilirken gelen zamlarla premium bölgelerde İSPARK'ın 0-1 saatlik ücretinin 200 TL bandını aştığı, günlük park bedellerinin 650 TL'lere kadar tırmandığı kaydedildi. İSPARK'ta kapasitenin erimesi ve yer bulunamamasıyla vatandaşın özel otoparklara mecbur kaldığı işaret edildi.

İstanbul'daki otopark krizinin bir diğer boyutu olarak ise AVM'ler gösteriliyor. Mevzuata göre, alışveriş merkezlerinin ziyaretçilerine ilk 3 saat boyunca ücretsiz otopark hizmeti sunmasının zorunlu tutulduğu vurgulanırken şehrin farklı noktalarındaki bazı alışveriş merkezlerinin bu yasal mecburiyeti göz ardı ettiği belirtildi. İnisiyatifle ücretsiz kullanım süresinin 1 saate kadar düşürüldüğü, bu süreyi aşanlardan yüksek bedeller talep edildiği aktarıldı. Beklemedikleri bir otopark faturasıyla karşılaşanların da buna tepki gösterdiği kaydedilirken tüketici dernekleri yetkililerinin, yasal hakları ihlal edilen vatandaşların ödeme fişlerini mutlaka saklaması ve bu belgelerle Tüketici Hakem Heyetlerine başvurması gerektiği konusunda uyarı yaptığı belirtildi.

"'OTOPARK FİYAT ÜST SINIRI' BELİRLENMELİ"

Tüketici Konfederasyonu yetkililerinin, otopark fiyatlarındaki kuralsızlığın serbest piyasa ekonomisiyle açıklanamayacağını, bunun vatandaşın çaresizliğinden beslenen bir fırsatçılık olduğunu belirterek şu eleştirilerde bulunduğu kaydedildi:

"Hastaneye giden bir hastanın veya işine giden bir çalışanın otopark işletmecisinin insafına terk edilmesi kabul edilemez. Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu acilen devreye girmeli ve belediyelerle koordineli olarak bölge bölge ‘Otopark Fiyat Üst Sınırı’ (Tavan Fiyat) belirlenmelidir. Nasıl ki temel gıdada haksız fiyat artışına ceza kesiliyorsa, kamuya açık otoparklarda da fahiş fiyat talep edenlere ağır yaptırımlar uygulanmalıdır"

Öte yandan yüksek fiyatların yanında vatandaşın otoparklarda kredi kartı kabul edilmemesiyle ilgili de sorun yaşadığı işaret edildi. Bazı özel otoparklarda 'POS cihazı bozuk' ya da 'Yalnızca nakit geçiyor' gibi söylemlerle kartla ödemenin reddedildiği, vatandaşların yanında sürekli nakit para taşımaya zorlandığı, bunun da hem kayıt dışı ekonomiye ve vergi kaçağına zemin hazırladığı hem de tüketici mağdur ettiği belirtildi. Tüketici derneklerinin, tüm otoparklarda kredi kartı ve IBAN ile ödeme kolaylığının yasal olarak zorunlu hâle getirilmesi ve denetlenmesi gerektiğini belirttiği aktarıldı.

Uzmanların ve şehir planlamacıların, otopark kullanımının İstanbul gibi bir metropolde lüks değil, mecburiyet olduğunun altını çizdiği kaydedilirken çarşıda, pazarda ya da markette uygulanan fahiş fiyat denetimlerinin otopark sektörüne yansımamasının işletmecilerin tabelalara istedikleri rakamı yazmasına imkan tanıdığı belirtildi. Sürücülerin sokak aralarında dolaşıp trafiği daha da kilitlememesi adına özel otopark kullanmaya mecbur olduğu sistemde, acilen yasal bir 'tavan fiyat' (üst sınır) uygulamasının hayata geçirilmesi gerektiğinin vurgulandığı kaydedildi.