Bugünkü gümüş fiyatı! 08 Mart Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Fiyatlarında Yükseliş Eğilimi: 8 Mart 2026 Günlük Değerlendirme

8 Mart 2026 tarihinde gümüş fiyatları, yatırımcıların dikkatini çekti. Saat 10.00 itibarıyla gümüş ons fiyatı alış 3693,37 TL, satış ise 3698,21 TL olarak belirlendi.

Gümüş onsun dolar bazındaki fiyatları yatırımcılar için önemli. Aynı tarih itibarıyla gümüş ons/dolar fiyatı alış 83,82 dolar, satış 83,91 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Dolar bazındaki artış, uluslararası piyasalarda gümüş alım satımı yapan yatırımcılar için önemli oluyor.

Gümüş gram fiyatları da dikkat çekiyor. Saat 10.00 itibarıyla gümüş gram fiyatı alış 118,7553 TL, satış 118,8828 TL olarak kaydedildi.

Sonuç olarak 8 Mart 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatları, hem TL hem de dolar bazında dikkat çekiyor.