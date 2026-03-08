FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Gümüş

Bugünkü gümüş fiyatı! 08 Mart Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

8 Mart 2026 tarihinde gümüş fiyatları, yatırımcıların ilgisini artırdı. Gümüş ons fiyatı, Türkiye'de 3693,37 TL alış, 3698,21 TL satışla işlem gördü. Dolar bazında ise gümüş ons, 83,82 dolardan fiyatlandı. Gümüş gram fiyatları da 118,7553 TL alış, 118,8828 TL satış seviyelerinde seyretti. Bu durum, yatırımcılar için önem taşıyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 08 Mart Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Fiyatlarında Yükseliş Eğilimi: 8 Mart 2026 Günlük Değerlendirme

8 Mart 2026 tarihinde gümüş fiyatları, yatırımcıların dikkatini çekti. Saat 10.00 itibarıyla gümüş ons fiyatı alış 3693,37 TL, satış ise 3698,21 TL olarak belirlendi.

Gümüş onsun dolar bazındaki fiyatları yatırımcılar için önemli. Aynı tarih itibarıyla gümüş ons/dolar fiyatı alış 83,82 dolar, satış 83,91 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Dolar bazındaki artış, uluslararası piyasalarda gümüş alım satımı yapan yatırımcılar için önemli oluyor.

Gümüş gram fiyatları da dikkat çekiyor. Saat 10.00 itibarıyla gümüş gram fiyatı alış 118,7553 TL, satış 118,8828 TL olarak kaydedildi.

Sonuç olarak 8 Mart 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatları, hem TL hem de dolar bazında dikkat çekiyor.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa İstanbul'da bu hafta tedbiri sona eren hisseler belli olduBorsa İstanbul'da bu hafta tedbiri sona eren hisseler belli oldu
Alfa Romeo'dan Junior ve Tonale modelleri için Mart kampanyasıAlfa Romeo'dan Junior ve Tonale modelleri için Mart kampanyası

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

İspanya Başbakanı Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım

İspanya Başbakanı Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım

Erman Toroğlu: "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak"

Erman Toroğlu: "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak"

Yeni bölüm sonrası yayınlandı! ''Kaç bölümdür beklediğimiz şey''

Yeni bölüm sonrası yayınlandı! ''Kaç bölümdür beklediğimiz şey''

Akaryakıta yeniden çifte zam geliyor!

Akaryakıta yeniden çifte zam geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.