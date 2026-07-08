Bugünkü gümüş fiyatı! 08 Temmuz Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Fiyatlarında Dikkat Çeken Yükseliş

08 Temmuz 2026 sabah saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatları dikkat çekici bir yükseliş gösteriyor. Bu gelişmeler yatırımcılar için önemli bir gündem maddesi oluşturuyor. Son dönemdeki dalgalanmalar, gümüşün piyasalardaki yerini değerlendirmeyi gerektiriyor. Bu sabah, gümüş ons fiyatları alış 2843.47 TL, satış 2846.89 TL seviyesinde işlem görmekte. Gümüş ons fiyatındaki günlük değişim yüzdesi %1.31 oranında artış göstermiş durumda.

Gümüş ons/dolar kuru da artış kaydediyor. Alış fiyatı 60.7 dolar, satış fiyatı 60.76 dolar olarak belirlenmiş. Bu alandaki günlük değişim yüzdesi %1.28 olarak kaydedilmiştir. Dolar cinsinden gümüş fiyatlarındaki bu artış, uluslararası piyasalardaki talebi yansıtıyor. Gümüş değerinin artışı, yatırımcıların ilgisini artırmakta.

Gram gümüş fiyatlarında da değer artışı gözlemleniyor. Saat 10:00 itibarıyla gram gümüş alış fiyatı 91.4426 TL, satış fiyatı ise 91.533 TL olarak belirlendi. Gram gümüş fiyatındaki günlük değişim yüzdesi %1.32 olarak belirtiliyor. Yatırımcılar için gram gümüşün taşınabilirliği, dalgalanmaların geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor.

Tüm bu veriler, gümüş fiyatlarındaki artışın birçok faktörden kaynaklandığını gösteriyor. Ekonomik belirsizlikler ve artan enflasyon, yatırımcılar için gümüş gibi değerli metallerin önemini artırıyor. 2026 yılı gümüş fiyatları açısından nasıl bir seyir izleyecek, merak konusu. Gümüş yatırımcıları için doğru analiz ve stratejik planlama döneminde önem arz ediyor.