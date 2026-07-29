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Nüfusu 51 bin: 'Hafta sonu yarım milyona ulaşıyor' Akın ediyorlar

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Orhan Belge, İzmir'in Çeşme ilçesinde otellerin hafta sonu yüzde 100 doluluğa ulaştığını söyleyerek, "Çeşme'nin daimi nüfusu 51 bin. Hafta sonları 400 binin üzerinde artış oluyor, sürekli sirkülasyon var. Çeşme'de hafta sonu nüfus neredeyse yarım milyona ulaşıyor" dedi.

Nüfusu 51 bin: 'Hafta sonu yarım milyona ulaşıyor' Akın ediyorlar

Türkiye'nin en çok tercih edilen turizm merkezlerinden biri olan Çeşme'de, konaklama tesislerindeki doluluk oranı sezonun zirve seviyesine ulaştı. Sezonun, mayıstaki bayram nedeniyle hızlı başladığını söyleyen Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Orhan Belge, okulların geç kapanması nedeniyle haziran ayının bekledikleri gibi geçmediğini söyledi.

Nüfusu 51 bin: Hafta sonu yarım milyona ulaşıyor Akın ediyorlar 1

"HAFTA SONLARI YÜZDE 100 DOLULUĞA ULAŞIYORUZ"

Temmuz ayıyla birlikte Çeşme'de hareketliliğin yeniden başladığını aktaran Belge, "Şu anda otellerimiz Çeşme'de yüzde 90 dolu, hafta sonları yüzde 100 doluluğa ulaşıyoruz. Hava da çok iyi gidiyor, önümüzdeki günlerde sıcaklar da artacak. Çeşme şu anda normallerine döndü" dedi.

Nüfusu 51 bin: Hafta sonu yarım milyona ulaşıyor Akın ediyorlar 2

'SON DERECE YANLIŞ'

Belge, Çeşme'nin toplam 33 bin yatak kapasitesi olduğunu dile getirdi.

Nüfusu 51 bin: Hafta sonu yarım milyona ulaşıyor Akın ediyorlar 3

Devamında Belge, "Talep arttıkça yatak sayısı da artıyor. Çeşme'nin tatil sezonunun uzaması için de herkes elinden geleni yapıyor. Turizmi canlandırarak hem Çeşme'ye hem İzmir'e hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Yanlış algılara kulaklarımızı kapattık. Çeşme'de otellerde her bütçeye uygun tatil yapma imkanınız var. Herkese hitap eden restoranlar var. Misafirler bütçesine göre hareket edebiliyor ve kaliteli hizmet alıyor. 1 yıldızlı, 5 yıldızlı otel de aynı denetimlerden geçiyor. Hizmetimiz, kalitemiz ve misafirperverliğimiz hiçbir yerde yok. Yunan adalarıyla bizi karşılaştırmaları son derece yanlış. Çeşme artık bu yanlış algıdan da uzaklaştı" diye konuştu.

Nüfusu 51 bin: Hafta sonu yarım milyona ulaşıyor Akın ediyorlar 4

'TURİSTLERİN YÜZDE 80'İ YERLİ'

Çeşme'nin daimi nüfusunun 51 bin olduğuna dikkati çeken Belge, "Hafta sonları 400 binin üzerinde artış oluyor, sürekli sirkülasyon var. Çeşme'de hafta sonu nüfus neredeyse yarım milyona ulaşıyor. Mayıs ayındaki 9 günlük bayram tatilinde Çeşme'yi toplamda 1 milyon insan ziyaret etmişti. Dolayısıyla yazın nüfus 20 kat artıyor" dedi.

Nüfusu 51 bin: Hafta sonu yarım milyona ulaşıyor Akın ediyorlar 5

Bu yıl yaz sezonunda Çeşme'yi ziyaret eden turistlerinin yüzde 80'inin yerli, yüzde 20'sinin yabancı olduğunu belirten Belge, "Çeşme'de sadece temmuz, ağustos değil; eylül ve ekimde de denize giriliyor. Hava nemli değil, aşırı bunaltıcı sıcaklar yok. Plajlarımızın neredeyse hepsi mavi bayraklı, denizimiz tertemiz" diye konuştu. Belge, ekimden sonra kasım, aralıkta da Çeşme'de termal turizmin öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Turizm turist çeşme nüfus
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