Bugünkü gümüş fiyatı! 10 Haziran Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Fiyatları 10 Haziran 2026: Günlük Değişimler ve Piyasa Analizi

10 Haziran 2026'da gümüş fiyatları, piyasalardaki dalgalanmalarla birlikte değişiklikler göstermiştir. Saat 10:00 itibarıyla gümüşün ons fiyatları, alışta 2,995.78 TL, satışta ise 2,999.81 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim yüzdesi -0.49 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu durum, yatırımcıların dikkatini çekmektedir.

Gümüş onsunun döviz cinsinden değerlendirilmesi, yatırımcılar için önemli bir göstergedir. Aynı tarihte Gümüş Ons/Dolar için alış fiyatı 64.94 Dolar, satış fiyatı ise 65.01 Dolar olarak kaydedilmiştir. Günlük değişim yüzdesi -0.54 olarak belirlenmiştir. Bu veriler, doların değerinin artması durumunda gümüş fiyatlarının etkilenebileceğini göstermektedir.

Gümüşün gram fiyatında ise saat 10:00 itibarıyla, alış fiyatı 96.3273 TL, satış fiyatı 96.4311 TL olarak gözlemlenmiştir. Bu fiyat durumu, gümüş yatırımcıları için önemli bir analiz kaynağıdır. Günlük değişim yüzdesi -0.51 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu, gümüşün değer kaybettiğini ifade etmektedir.

Piyasa analizleri, 10 Haziran 2026'da gümüş fiyatlarındaki düşüş trendine dikkat çekmektedir. Gelişmeler, yatırımcıların alım-satım stratejilerini belirlemede rol oynamaktadır. Gümüş, geçmişte olduğu gibi değerli bir yatırım aracı olmaya devam etmektedir. Ancak piyasalardaki belirsizlikler ve döviz kurlarındaki hareketlilik, gümüşü daha volatil hale getirmektedir. Bu yüzden yatırımcıların fiyat hareketlerini ve ekonomik göstergeleri dikkatlice izlemeleri önemlidir.