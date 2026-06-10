FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Gümüş

Bugünkü gümüş fiyatı! 10 Haziran Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 10 Haziran 2026 tarihindeki piyasa analizleriyle dikkat çekiliyor. Gümüşün ons fiyatı alışta 2,995.78 TL, satışta ise 2,999.81 TL olarak belirlendi. Dolar cinsinden değerlendirildiğinde, gümüşün fiyatlarında günlük değişim -0.54 seviyelerinde kaydedildi. Yatırımcılar, gümüşün bu düşüş trendini ve günlük değişimleri dikkatle izlemekte. Piyasalardaki belirsizlikler, gümüşü volatil bir yatırım aracı haline getiriyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 10 Haziran Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Fiyatları 10 Haziran 2026: Günlük Değişimler ve Piyasa Analizi

10 Haziran 2026'da gümüş fiyatları, piyasalardaki dalgalanmalarla birlikte değişiklikler göstermiştir. Saat 10:00 itibarıyla gümüşün ons fiyatları, alışta 2,995.78 TL, satışta ise 2,999.81 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim yüzdesi -0.49 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu durum, yatırımcıların dikkatini çekmektedir.

Gümüş onsunun döviz cinsinden değerlendirilmesi, yatırımcılar için önemli bir göstergedir. Aynı tarihte Gümüş Ons/Dolar için alış fiyatı 64.94 Dolar, satış fiyatı ise 65.01 Dolar olarak kaydedilmiştir. Günlük değişim yüzdesi -0.54 olarak belirlenmiştir. Bu veriler, doların değerinin artması durumunda gümüş fiyatlarının etkilenebileceğini göstermektedir.

Bugünkü gümüş fiyatı! 10 Haziran Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

Gümüşün gram fiyatında ise saat 10:00 itibarıyla, alış fiyatı 96.3273 TL, satış fiyatı 96.4311 TL olarak gözlemlenmiştir. Bu fiyat durumu, gümüş yatırımcıları için önemli bir analiz kaynağıdır. Günlük değişim yüzdesi -0.51 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu, gümüşün değer kaybettiğini ifade etmektedir.

Piyasa analizleri, 10 Haziran 2026'da gümüş fiyatlarındaki düşüş trendine dikkat çekmektedir. Gelişmeler, yatırımcıların alım-satım stratejilerini belirlemede rol oynamaktadır. Gümüş, geçmişte olduğu gibi değerli bir yatırım aracı olmaya devam etmektedir. Ancak piyasalardaki belirsizlikler ve döviz kurlarındaki hareketlilik, gümüşü daha volatil hale getirmektedir. Bu yüzden yatırımcıların fiyat hareketlerini ve ekonomik göstergeleri dikkatlice izlemeleri önemlidir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ticaret borsalarında 9 ayda 314 bin tonu aşkın fındık işlem gördüTicaret borsalarında 9 ayda 314 bin tonu aşkın fındık işlem gördü
S&P 500 ve Nasdaq, çip hissesi satışları ve jeopolitik risklerle bir ayın en düşük seviyelerini gördüS&P 500 ve Nasdaq, çip hissesi satışları ve jeopolitik risklerle bir ayın en düşük seviyelerini gördü

Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Helikopterin düşürülmesinin ardından ABD ordusu İran'a saldırdı

Helikopterin düşürülmesinin ardından ABD ordusu İran'a saldırdı

Orta Doğu'da yine sirenler çaldı! Halka güvenli bölge çağrısı yapıldı

Orta Doğu'da yine sirenler çaldı! Halka güvenli bölge çağrısı yapıldı

Aziz Yıldırım Guendouzi kararını verdi

Aziz Yıldırım Guendouzi kararını verdi

Tasını tarağını toplayıp çiftlik kurdu! Organik tarım bile yapıyor

Tasını tarağını toplayıp çiftlik kurdu! Organik tarım bile yapıyor

BİM'e Philips tıraş makinesi geliyor! 12 Haziran BİM kataloğu

BİM'e Philips tıraş makinesi geliyor! 12 Haziran BİM kataloğu

Haziran 2026'da 1,5 milyon TL'nin altında kalan otomobiller

Haziran 2026'da 1,5 milyon TL'nin altında kalan otomobiller

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.