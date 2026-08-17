Bugünkü gümüş fiyatı! 17 Ağustos Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 17 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla önemli bir artış gösterdi. Saat 10:00’da gümüş ons fiyatı alışta 3155.32 TL olarak belirlendi. Satış fiyatı ise 3158.97 TL oldu. Bu durum, gümüş ons fiyatında günlük bazda %1.91’lik bir artış yaşandığını gösteriyor. Gümüşe olan talep arttı. Piyasalardaki olumlu hava, bu yükselişe katkı sağladı.

Gümüş ons/dolar paritesinde, alış fiyatı 65.89 dolar olarak belirlendi. Satış fiyatı ise 65.95 dolar oldu. Günlük değişim oranı %1.89 artış gösterdi. Dolar üzerinden hesaplanan gümüş fiyatlarının yükselmesi, içerideki piyasa dinamiklerinden bağımsızdır. Uluslararası piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenmektedir.

Gümüş gram fiyatında da önemli bir artış kaydedildi. Saat 10:00 itibarıyla gram gümüş alış fiyatı 101.4715 TL olarak belirlendi. Satış fiyatı ise 101.5639 TL oldu. Gümüş gram fiyatındaki günlük değişim %1.95 seviyesinde gerçekleşti. Bu artış, yatırımcılar arasında gümüşün güvenli bir liman olarak değerlendirildiğini gösteriyor. Madeni madenlere olan ilginin arttığını da ortaya koyuyor.

Gümüş fiyatlarındaki artış, piyasaların eğilimini yansıtıyor. Yatırımcıların beklentilerini ortaya koyan bir durum olarak kaydedilmektedir. Enflasyonist baskılar ve ekonomik belirsizlikler devam ediyor. Bu dönemde gümüş gibi değerli metaller, yatırımcılar için çekici olmaya devam edecek.