Bugünkü gümüş fiyatı! 17 Mayıs Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları 17 Mayıs 2026 itibarıyla önemli bir değişim sürecindedir. Saat 10:00’da gümüş ons fiyatları alım işlemlerinde 3450.53 TL, satış işlemlerinde ise 3464.51 TL seviyelerinde işlem görmektedir.

Gümüş ons/dolar paritesinde ise alış fiyatı 75.92 dolar, satış fiyatı 75.98 dolar olarak belirlenmiştir. Bu durum, uluslararası piyasalardaki dalgalanmaların ve döviz kurlarındaki değişikliklerin etkilerini yansıtmaktadır. Gümüş fiyatlarının dolar cinsinden bu orana gelmesi, yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmesine yol açabilir.

Gümüş gram fiyatları da piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenmiştir. Saat 10:00’da gümüş gram fiyatları 111.1008 TL alış, 111.1886 TL satış seviyelerinde işlem görmektedir.

17 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatlarındaki bu seyir, yatırımcılar için önem taşımaktadır. Piyasalardaki belirsizlik ve olası riskler, yatırım stratejilerinin yeniden değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır.