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Bugünkü gümüş fiyatı! 19 Ağustos Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 19 Ağustos 2026 tarihinde yatırımcıların odak noktasında. Gram gümüş fiyatları alışta 97.1873 TL, satışta 97.2952 TL seviyelerinde. Ekonomik göstergeler ve uluslararası gelişmeler, yatırımcıların stratejilerini belirlemesinde kritik rol oynuyor. Bu durum, gümüş pazarındaki dalgalanmalara dikkat edilmesi gerektiğini gösteriyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 19 Ağustos Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 19 Ağustos 2026 tarihinde yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Saat 10:00'da gümüş ons fiyatları alışta 3023.22 TL, satışta ise 3026.52 TL seviyelerinde işlem görmekte. Gümüş ons fiyatındaki günlük değişim oranı -0.32 olarak kaydedilmiştir. Bu durum, yatırımcıların gümüş pazarındaki dalgalanmaları izlemeleri gerektiğini gösteriyor.

Gümüş onsun döviz değeri, gümüş ons/dolar fiyatları üzerinden hesaplanıyor. Bu değerler alışta 63.06 Dolar, satışta 63.13 Dolar olarak belirlenmiş. Dolar cinsinden görülen bu değer, gümüşün ABD Doları karşısındaki durumunu yansıtmaktadır. Yatırımcılar için önemli bir referans noktası oluşturmaktadır.

Gümüş gram fiyatları da bugün alışta 97.1873 TL, satışta 97.2952 TL seviyelerinde işlem görmekte. Gram fiyatındaki günlük değişim oranı da -0.32 olarak kaydedilmiştir. Gümüş, uluslararası piyasaların etkisiyle dalgalanan bir değer. Bu nedenle, yatırımcılar alım-satım stratejilerini belirlerken değişim oranlarını dikkate almalıdır.

19 Ağustos 2026 tarihinde gümüş piyasasında yaşanan fiyat değişimleri yatırımcılar açısından dikkat edilmesi gereken bir dönemi işaret ediyor. Ekonomik göstergeler ve uluslararası gelişmeler fiyatları etkilemektedir. Bu durum, stratejik kararlar almak isteyen yatırımcılar için önemli bir temel oluşturmaktadır. Yatırımcılar, gümüş fiyatlarındaki değişimlerle birlikte dikkatli bir değerlendirme yapmalı ve piyasa trendlerini takip etmelidir.

Bugünkü gümüş fiyatı! 19 Ağustos Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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