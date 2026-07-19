Bugünkü gümüş fiyatı! 19 Temmuz Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

19 Temmuz 2026 tarihinde gümüş piyasasında dikkat çekici hareketler yaşanmaktadır. Saat 10:00 itibarıyla, gümüş ons fiyatları yatırımcıların ilgisini çekmektedir. Gümüş ons alış fiyatı 2634.35 TL'dir. Satış fiyatı ise 2640.29 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyat, günlük bazda %0.8'lik bir artış göstermektedir. Bu durum, gümüşün piyasa üzerindeki talebinin arttığını işaret etmektedir.

Gümüş onsun dolar karşılığı da dikkat çekmektedir. Alış fiyatı 55.89 Dolar'dır. Satış fiyatı ise 55.95 Dolar seviyesindedir. Bu değerler, %0.72'lik bir günlük değişimi yansıtmaktadır. Döviz piyasalarındaki dalgalanmalar gümüş üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır. Gümüş ons fiyatının dolara bağlı seyri, uluslararası piyasalardaki gelişmelere paralel olarak değişkenlik göstermektedir.

Gümüş gram fiyatları da önemli bir seyir izlemiştir. Alış fiyatı 84.7443 TL'dir. Satış fiyatı 84.8353 TL olarak işlem görmektedir. Gümüş gramı, gün içinde %0.83'lük bir artış kaydetmiştir. Bu artış, yerel piyasalardaki gümüş talebinin sürdüğünün bir göstergesidir.

Gümüş fiyatlarında gözlemlenen bu artış, yatırımcıların güvenli liman arayışlarının devam ettiğini göstermektedir. Gümüş, fiziki yatırımcılar ve finansal piyasalarda işlem gören spekülatif işlemler açısından önemini korumaktadır. Gelecekteki fiyat hareketleri üzerinde etkili olmaya devam edecektir. Günlük fiyat değişimlerini dikkatle takip etmek, yatırımcılar için kritik öneme sahiptir.