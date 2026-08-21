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Bugünkü gümüş fiyatı! 21 Ağustos Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

21 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatlarında gözlemlenen artış, yatırımcılar için dikkate değer bir gelişme sunuyor. Gümüş ons fiyatı TL bazında 3308.22 TL, gram fiyatı ise 106.3781 TL seviyelerine yükseldi. Dolar cinsinden ise gümüşün alış fiyatı 68.84 dolar olarak belirlendi. Bu artış oranları günlük %1.33 ve %1.47 seviyelerini buluyor. Piyasalardaki gümüşe olan talep devam ediyor, yatırımcılar bu durumu takip etmelidir.

Bugünkü gümüş fiyatı! 21 Ağustos Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

21 Ağustos 2026 tarihli verilere göre, saat 10:00'da gümüş fiyatları artış göstermekte. Gümüş ons alış fiyatı 3308.22 TL, satış fiyatı ise 3311.31 TL'dir. Bu durum, günlük değişimde %1.33'lük bir artışa işaret ediyor. Gümüş ons fiyatlarındaki bu artış, yatırımcılar için önemli bir göstergedir. Piyasalarda gümüşe olan talep devam etmekte.

Gümüşün ons fiyatı, dolar bazında da yükseliyor. Alış fiyatı 68.84 dolar, satış fiyatı ise 68.90 dolardır. Bu değer, günlük değişim yüzdesinde %1.13'lük bir artışı simgeliyor. Dolar cinsinden gümüş fiyatlarındaki bu artış, uluslararası piyasalardaki değer kazanımını yansıtıyor. Yatırımcılar, dolar cinsinden fiyat artışlarını takip etmelidir.

Gümüş gram fiyatları da TL cinsinden dikkat çekiyordur. Alış fiyatı 106.3781 TL, satış fiyatı ise 106.4708 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, günlük değişim yüzdesinde %1.47'lik bir artış gösteriyor. Gümüş gram fiyatlarındaki yükseliş, yerel piyasalardaki talebi artırıyor. Yatırımcılar, gümüşe yönelme eğilimindedir.

21 Ağustos 2026 itibarıyla gümüş fiyatlarındaki artış, piyasalarda dalgalı bir seyir izliyor. Gümüş alım satımı yapan yatırımcılar, güncel fiyat değişimlerini göz önünde bulundurmalıdır. Alım veya satım kararları bu doğrultuda şekillenebilir. Gümüş, uzun vadeli yatırım aracı olarak potansiyelini koruyor. Bu dönemlerde yatırım stratejileri daha da önemli hale geliyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 21 Ağustos Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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Gümüş gümüş gram
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