23 Kasım 2026 tarihinde gümüş piyasasında önemli bir hareketlilik yaşandı. Saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatları dikkat çekici bir artış gösterdi. Gümüş Ons fiyatı, alışta 2157.63 TL, satışta ise 2162.28 TL olarak belirlendi. Bu değerler, gümüşün günlük %4.25’lik bir artış sergilediğini ortaya koyuyor. Gümüş Ons'un yükselişi, olumlu piyasa havası ile talep artışıyla ilişkilendirilebilir.

Aynı saat diliminde döviz cinsinden gümüş değerinde önemli değişimler gözlemlendi. Gümüş Ons/Dolar kuru, alışta 42.65 Dolar, satışta ise 42.72 Dolar olarak kaydedildi. Günlük değişim yüzdesi %4.17 olarak belirlendi. Bu artış, gümüşün uluslararası piyasalardaki değerinin yükseldiğini gösteriyor. Yatırımcılar açısından bu durum dikkate değer bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Gümüş Gram fiyatı da önemli bir unsur haline geldi. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gramı, alışta 69.3857 TL, satışta ise 69.4996 TL’den işlem gördü. Gümüş gram fiyatı, günlük değişim oranıyla %4.27’lik bir artış gösterdi. Bu durum, gümüşün kıymetli metaller arasındaki itibarını ve alım gücünü destekleyen bir faktör olarak değerlendiriliyor.

Gümüş fiyatları 23 Kasım 2026 tarihinde yükselişin sürdüğünü gösterdi. Piyasalardaki olumlu trendlerin etkisi bu artışın temelini oluşturuyor. Yatırımcılar için bu gelişmeler, stratejileri gözden geçirme fırsatı sunuyor. Gümüşün gelecekteki potansiyeli, küresel ekonomik dinamikler ile arz-talep dengesi ile şekillenecektir.