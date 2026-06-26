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Bugünkü gümüş fiyatı! 26 Haziran Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasasında 26 Haziran 2026, önemli değişimlerin görüldüğü bir tarih oldu. Gümüş ons fiyatı, alışta 2714.67 TL, satışta ise 2718.07 TL olarak belirlendi ve %0.82’lik bir artış kaydedildi. Dolara karşı gümüş fiyatları da yükseliş gösterdi. Gümüş gram fiyatları, alışta 87.3312 TL, satışta 87.4211 TL’ye ulaşarak, yatırımcıların dikkatini çekti. Bu artışlar, piyasalardaki belirsizlik ve enflasyon endişeleriyle bağlantılıdır.

Bugünkü gümüş fiyatı! 26 Haziran Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasasında 26 Haziran 2026 tarihinde önemli değişiklikler görüldü. Saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatları, yatırımcılar için ilgi çekici bir tablo sundu. Gümüş ons fiyatı, alışta 2714.67 TL, satışta ise 2718.07 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, önceki güne göre %0.82’lik bir artış gösterdi. Ayrıca, piyasalarda olumlu bir hava oluştu.

Gümüşün ons cinsinden değeri, dolara karşı da önemli bir değişim yaşadı. Gümüş ons/dolar fiyatları, alışta 58.26 Dolar, satışta ise 58.32 Dolar olarak kaydedildi. Günlük değişim yüzdesi ise %0.74 olarak belirlendi. Dolara karşı gümüş fiyatlarındaki hareketlilik, yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. Doların değerindeki oynamalar, gümüşün ons cinsindeki değerini doğrudan etkiliyor.

Tüm bu gelişmelere paralel olarak gümüş gram fiyatları da yükseliş gösterdi. Gümüş gram alış fiyatı 87.3312 TL, satış fiyatı ise 87.4211 TL olarak belirlendi. Bu değer, gün içerisinde %0.87’lik bir artışa neden oldu. Yatırımcıların gümüşe olan ilgisini artırdı.

Gümüş fiyatlarındaki artışlar, piyasalardaki genel belirsizlik ve enflasyon beklentileri ile ilişkilidir. Yatırımcılar, gümüşü değerli bir güvenli liman olarak görüyor. Özellikle enflasyon endişeleri arttığında, gümüş gibi değerli madenlere talebin yükseldiği gözlemleniyor.

26 Haziran 2026 itibarıyla gümüş fiyatlarındaki artış, yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. Piyasalardaki bu gelişmeler, önümüzdeki günlerde gümüşe olan yatırım ilgi ve taleplerini de etkileyebilir.

Bugünkü gümüş fiyatı! 26 Haziran Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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Gümüş gümüş gram
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